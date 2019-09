April poursuit son engagement

Au-delà de cet accord cadre, April a participé pour la 3ème fois à un salon virtuel de recrutement dédié aux collaborateurs handicapés, Handi2day. Dans ce cadre, sur 172 candidats sélectionnés, 42 nourrissent le vivier d’April, et six recrutements sont en cours. L’accord cadre signé en avril ouvre de nouvelles perspectives en matière d’insertion des salariés handicapés à travers différents engagements au sein du groupe et de ses filiales :

– le recrutement de 36 personnes minimumsur trois ans, dont au moins 15 en CDI,

– le maintien dans l’emploi des salariés concernés par le handicap,

– l’accompagnement et la formation de séquipes (RH, Managers, Dirigeants),

– le développement du travail en réseau avec les partenaires institutionnels et associatifs (CAP Emploi…),

– la communication et coordination des forums emploi au niveau national,

– la sensibilisation et la communication auprès des équipes. L’ambition pour le groupe est d’atteindre un taux d’emploi de 4 % à fin 2014 (contre 2,32 % en 2011). Incarnée en interne par la Mission Handicap, cette démarche active s’inscrit le cadre de la politique RSE du groupe April.