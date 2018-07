UNEA et Nouvelle Aquitaine unis pour l’ apprentissage

l’UNEA et la Région Nouvelle Aquitaine réunis pour une expérimentation unique sur la création d’une section d’ apprentissage pour adultes et jeunes handicapés.

l’Union Nationale des Entreprises Adaptées (UNEA) et Enedis, officialise la création de la première section d’apprentissage inclusive pour adultes et jeunes handicapés en Nouvelle-Aquitaine à Saint-Geours-de-Maremne (Entreprise adaptée FMS – Atlantisud).

L’UNEA à choisi la Nouvelle-Aquitaine comme « Région pilote » pour cette expérimentation qui consiste à mettre en œuvre une action de formation par apprentissage ciblée sur un groupe de personnes en situation de handicap. Il s’agit de réunir une douzaine d’apprentis, jeunes et adultes en situation de handicap, dans une section d’apprentissage (SAijAH) et de les former à des métiers dans les domaines électroniques, électriques et électrotechniques. Une enquête de besoins des recruteurs ayant identifié douze offres potentielles dans ces domaines, réparties à moitié entre des sites Enedis et des entreprises adaptées réparties sur l’ensemble du territoire régional.

La moitié de ces apprentis sera accueillie au sein d’Enedis et l’autre moitié au sein d’entreprises adaptées. Le but commun des acteurs de cette opération est de former et professionnaliser des personnes en situation de handicap éloignées de l’emploi. Les CFA partenaires assureront la formation théorique afin de garantir aux apprentis une plus grande accessibilité aux lieux de formation.

C’est la 1ère fois qu’un projet de formation en apprentissage réunit à des entreprises « classiques » et celles du milieu « adapté ». Ce projet expérimental, et innovant poursuit aussi trois objectif : permettre aux apprentis en situation de handicap d’élaborer progressivement un projet professionnel réaliste en tenant compte des difficultés sociales, personnelles, culturelles et cognitives auxquelles ils sont confrontés, favoriser la reconversion et le reclassement professionnel des personnes handicapées, et proposer un accompagnement spécifique pour sécuriser et soutenir le parcours de formation et du contrat travail en milieu ordinaire.

Cette expérimentation débutera à la rentrée 2018.