« Applications-Autisme.com » : le premier site collaboratif répertoriant les applications liées à l’autisme

Lancée tout récemment par la Fondation Orange et l’Unapei, « applications-autisme.com » est une plateforme collaborative, un lieu d’échanges et de partage, qui permet aux accompagnants et parents de personnes avec autisme de trouver des applications adaptées et ainsi de favoriser leurs apprentissages. Le site fonctionne en lien étroit avec les professionnels du secteur médico-social et les familles, et référence aujourd’hui près de 100 applications pertinentes.

« Parmi les milliers d’applications proposées dans la section éducation des « stores », parents et professionnels ont besoin d’être guidés pour sélectionner les applications utiles et adaptées à la personne avec autisme qu’ils accompagnent, commentent les éditeurs de la plateforme. Pour y répondre, le site Applications-Autisme.com référence de manière intelligente les applications adaptées aux besoins et aux capacités des personnes avec autisme en fonction du domaine d’apprentissage et des aptitudes requises à leur utilisation. Conçue avec des professionnels et des parents, la classification des applications est structurée en huit domaines d’apprentissage et douze aptitudes afin d’aboutir à des critères communs et inédits.

Ce site est avant tout collaboratif : chaque accompagnant peut référencer de nouvelles applications, apporter ses commentaires et attribuer une note à une application. Il capitalise ainsi sur le retour d’expérience de la communauté d’utilisateurs. Aujourd’hui, près de 100 applications pertinentes ont déjà été testées et classifiées ».

L’autisme concerne actuellement 600 000 personnes en France et peut se caractériser par des altérations des interactions sociales, des troubles de la communication et du langage ainsi que des comportements répétitifs.

Plus d’infos : http://applications-autisme.com/