Application santé mobile : Doctisia veille sur vous

Doctisia : Votre mobile veille sur vous avec cette application santé mobile

Application santé mobile gratuite conçue par le Dr Pierre Yves Van Daal, médecin généraliste, Doctisia a pour but d’aider les patients à gérer au mieux leur santé grâce à un outil numérique qui stocke leurs rendez-vous de santé et mémorise les informations nécessaires en cas d’urgence.

Ainsi l’application propose :

– Un carnet de santé numérique stocké sur l’appareil mobile (smartphone ou tablette).

– Une préparation optimale aux rendez-vous de santé (agenda, rappels…).

– Un répertoire personnalisé des contacts santé du patient.

Cette application santé mobile est également reliée au dispositif « Doctisia Safe » : un document papier A4, imprimable et pliable, sur lequel sont notées les informations essentielles pour la prise en charge d’une urgence médicale. Celui-ci est déjà disponible en 8 langues. Il permet de renseigner en quelques secondes un intervenant de l’urgence (médecin, pompier…) sur les antécédents, allergies, bilans et traitement en cours d’un patient. Ce document peut être réalisé sur le site : http://safe.doctisia.com. Il peut s’utiliser indépendamment de l’application mobile Doctisia mais aussi de manière complémentaire. En effet, celle-ci est verrouillée par un code tout comme l’est souvent le smartphone. Ceci empêche parfois les intervenants de l’urgence d’accéder aux informations enregistrées dans l’application. Doctisia Safe comporte une ligne où est renseigné ce code d’accès et où la personne en autorise l’utilisation en cas d’urgence. « Plus petit qu’une carte d’identité, Doctisia Safe, est à garder sur soi, dans son sac ou ses bagages de façon visible après avoir été rempli par l’utilisateur », précise son créateur.