Application pour l’autisme : Origin’ailes facilite le quotidien des familles

La startup Origin’ailes lance la 1ère application pour l’autisme dans le but de faciliter le quotidien des familles et de créer un lien entre les différents intervenants de la prise en charge de l’enfant atteint de troubles du spectre autistique.

Origin’ailes, jeune start-up, lance une nouvelle application pour l’autisme. En effet, celle-ci s’adresse aux familles qui bénéficient déjà de l’accompagnement d’une équipe pluridisciplinaire. Elle offre la possibilité de centraliser toutes les informations relatives à la prise en charge de l’enfant atteint de troubles du spectre autistique. Parmi ces informations, le dossier de l’enfant, les programmes d’apprentissages, les comptes-rendus des intervenants ou encore la gestion des plannings. L’application permet également d’échanger des informations en temps réel via un fil d’actualité interne, de consulter et d’utiliser l’annuaire des membres de l’équipe mais aussi de partager des moments précieux d’apprentissages et du quotidien via des photos ou des vidéos. Concernant les consultations de professionnels, Origin’ailes permet également à ses utilisateurs de réaliser leurs règlements plus rapidement et efficacement, grâce à sa gestion des pointages d’heures. Ceci permet de retrouver en quelques secondes les heures effectuées. Deux types d’abonnements sont proposés, avec pour chacun, une période d’essai de 30 jours : le premier à 29,99 euros/mois sans engagement et le second à 299,90 euros /an.

Un réel apport pour les familles et les proches

Le principal but de cette application pour l’autisme est d’aider et d’accompagner les familles d’enfants atteints de troubles autistiques. En effet, dans une société qui peine encore à favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap, gérer le quotidien d’une personne avec TSA et s’assurer de sa bonne prise en charge sont des tâches fastidieuses et chronophages pour l’entourage. Marine Ysambert, co-fondatrice de Origin’ailes explique : « C’est à l’écoute de ces parents et professionnels que nous élaborons de nouveaux services pour qu’enfin leurs besoins soient entendus et satisfaits ». Mais ce n’est pas tout, elle continue : « Nous voulons qu’ils puissent retrouver une vie sociale plus apaisée et qu’ils soient assurés des prises en charge qualitatives de leur enfant ». Ces propos s’inscrivent dans la continuité de la raison d’être de la société Origin’ailes : « Bâtir un véritable trait d’union social et humain entre familles et acteurs de la prise en charge avec des solution concrètes, adaptées et accessibles. »

D’autres outils concrets pour faciliter le quotidien des familles

L’application pour l’autisme Origin’ailes a également mis en place d’autres contenus concrets et accessibles pour alléger le quotidien des familles :

Une série de podcasts nommée « Atypique et alors » qui donne la parole aux familles et aux professionnels souhaitant partager leur expérience sur la prise en charge des enfants autistes.

Les « Caf’ écoute autisme » en visioconférence pour échanger avec les équipes d’Origin’ailes ainsi que des psychologues spécialisés.

Des tutoriels vidéos pour encourager l’autonomie des enfants.

Des ateliers de formations organisés par niveaux et par thèmes, accessibles en ligne pour les familles et professionnels de la prise en charge.

Un blog proposant différents articles autour des particularités de l’autisme.

Tous ces contenus sont entièrement gratuits.

Pour visionner la vidéo de présentation de Origin’ailes : https://www.youtube.com/watch?v=_E-aMA8zs-w&t=5s

Pour en savoir plus sur cette application pour l’autisme, rendez-vous sur : https://www.originailes.fr/

Tom VIGNALS