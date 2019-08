Application bancaire pour les non-voyants

Société Générale améliore la compatibilité de son application pour iPhone avec le logiciel de lecture d’écran VoiceOver*. Cette mise à jour de l’Appli pour iPhone intègre un clavier virtuel sonore simplifiant la saisie du code secret par des clients non-voyants tout en restant parfaitement sécurisé. De plus, l’ensemble des écrans a été retravaillé pour une meilleure lecture par VoiceOver des informations restituées.

La compatibilité de l’Appli avec VoiceOver vient compléter les mesures du programme d’accessibilité numérique intégrée dans tous les projets informatiques concernant les clients et les salariés lancé par Société Générale en 2008.

En effet, le site de banque à distance est accessible via l’outil de grossissement Zoomtext et l’outil de vocalisation Jaws, ce dernier permettant l’activation du clavier virtuel vocalisé. Par ailleurs, plus de 2800 distributeurs automatiques de billets sont équipés de prises permettant aux aveugles et malvoyants de brancher un casque audio pour être guidés, et l’ensemble des automates disposent d’un clavier avec des repérages sensoriels.

À noter que Société Générale proposera prochainement une mise à jour de l’Appli pour iPad.

* VoiceOver est une fonctionnalité standard à partir de l’iPhone 3G