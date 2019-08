Appel aux initiatives citoyennes des acteurs économiques

Plus que quelques jours avant la fin des inscriptions ! Avec son prix « Acteurs Économiques & Handicap », l’OCIRP, union d’institutions de prévoyance, participe à la prise de conscience collective pour faire évoluer les mentalités et modifier les comportements, sur un enjeu majeur qui concerne de nombreuses familles françaises. Il s’agit de faire apprécier et reconnaître ce qui est fait pour les personnes handicapées dans la société.

S’inscrire avant le 25 avril 2009 pour participer au changement



La vocation de l’OCIRP est d’agir pour l’amélioration de la protection sociale grâce à un système de garantie de prévoyance du handicap. C’est pourquoi elle intervient au coeur de la famille, comme au sein de la société. Les dossiers de présentation sont à remettre à l’OCIRP avant le 25 avril 2009.

Deux prix seront décernés, dans chacune des trois catégories d’acteurs économiques, du public, du privé et de l’économie sociale, ainsi qu’un « coup de coeur » du jury. La remise des prix est prévue à Paris le 17 juin 2009.

Montrer l’exemple pour améliorer l’insertion des personnes handicapées

Plus que quelques jours pour s’inscrire sur www.exempleasuivre.com

L’intégration des personnes handicapées dans la société : il y a ceux qui en parlent, et ceux qui agissent.

Ce sont ces derniers que l’OCIRP et ses partenaires ont décidé de mettre en lumière, car ce sont

des exemples à suivre. Avec le Prix OCIRP « Acteurs Économiques & Handicap », si vous dirigez une entreprise du privé, du public ou une association, si vous avez mené des actions concrètes en faveur des personnes

en situation de handicap, inscrivez-vous au prix !

Internet : www.exempleasuivre.com ou contactez Florence Sorin-Gomez au 01 44 56 22 56

S’engager et agir de manière concrète dans la société pour le bien-être et le mieux-vivre des personnes handicapées : une initiative, dont l’objectif est d’encourager, de faire connaître et de valoriser les actions

réalisées en France, au bénéfice des personnes en situation de handicap, dans les cadres professionnels,

public et privé. Participer au prix, c’est voir plus loin et contribuer à une meilleure intégration du handicap

dans notre société.