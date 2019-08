Appel aux accompagnateurs bénévoles

Le mois de juillet est maintenant bien entamé. L’APF a fait le constat alarmant, au début de l’été, qu’il manquait encore près de 500 bénévoles pour accompagner des vacanciers en situation de handicap, dans les séjours que l’association organise cet été.

La situation est donc critique pour de nombreux vacanciers en situation de handicap qui ont, d’ores et déjà, réservé leur séjour et qui, faute de bénévoles, ne pourront profiter au mieux de leurs vacances.

L’Association des Paralysés de France lance donc un appel au bénévolat. Il n’est jamais trop tard pour s’inscrire.

> Renseignements et inscription au Tél : 01 40 78 00 00 ou, par e-mail, evasion.accompagnateurs@apf.asso.fr ou encore sur le site Internet www.benevolat.evasion.apf.asso.fris.fr.