Appel au concours de l’IMIS, jeudi 5 juillet à Lyon

Fait novateur, l’IMIS – Institut de Management en Industries de la Santé – propose 2 bourses d’honneur* à 2 personnes en situation de handicap pour la rentrée prochaine à Lyon.

L’IMIS avec la mission Hand’IGS du Groupe IGS est parti d’un constat lié aux problématiques que rencontrent les personnes en situation de handicap à poursuivre leurs études jusqu’à un cursus BAC+4, BAC+5. L’IMIS a donc décidé d’offrir 2 bourses d’honneur* dotées d’une valeur de 9 000 € pour l’une et de 4 000 € pour l’autre afin de d’accueillir dans sa formation, des personnes en situation de handicap et obtenir un titre certifié par l’Etat, niveau 1.

L’IMIS souhaite apporter un soutien fort aux initiatives du LEEM (les Entreprises du Médicament) – notamment à travers le lancement d’Handiem (http://www.handiem.org/) – et en même temps répondre de manière concrète aux valeurs affichées par le Groupe IGS, à savoir « Ethique, Humanisme et Entrepreneuriat ».

Après l’analyse des différents dossiers et projets des candidats ayant obtenu le concours, un jury de professionnels délivrera aux deux lauréats, deux bourses d’honneur*. L’objectif étant d’apporter un soutien actif aux personnes en situation de handicap et de les accompagner dans leur recherche d’emploi au sein des entreprises du secteur de la santé pour la rentrée prochaine. Ces étudiants pourront ainsi pendant leur formation bénéficier d’un accueil et d’un accompagnement personnalisés, tant par l’IMIS que par l’équipe Hand’IGS.

Pour rappel : le concours de l’IMIS aura lieu jeudi 5 juillet à Lyon sur le campus du Groupe IGS.

Les candidats devront remettre leur dossier avant le lundi 2 juillet 2012.

Les cours débuteront le 24 septembre et se termineront le 31 mars incluant un voyage aux Etats Unis, suivi d’un stage en entreprise.

Pour plus de renseignements, Eric Aujogue, Directeur IMIS Lyon, eaujogue@groupe-igs.fr, Tél: +33 (0)4 72 85 71 71. Site : www.imislyon.com / Emplois et stages : http://www.atoutscarriere-imislyon.com/