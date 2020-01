Appel à témoin en vue d’une émission sur le thème de l’amour et du handicap

« La société de production Pernel Media est actuellement en charge d’un nouveau projet d’émission sur le thème de l’amour et du handicap. Cette série en 4 épisodes de 70 minutes sera diffusée en prime time sur une grande chaîne hertzienne, en 2015.

Dans chaque épisode, nous donnerons la parole à 4 célibataires âgés de 20 à 50 ans. Chacun se trouve en situation de handicap ou est considéré comme “différent” par-rapport aux normes de notre société. Et chacun recherche l’amour ! Avec recul, humour et sincérité, ils nous parleront de leur quête amoureuse; de leurs expériences passées, de leurs attentes actuelles, et de la place que leur “différence” tient dans cette quête qui nous concerne tous…

Nous suivrons ces célibataires dans leur démarche affective et, en conclusion de leur témoignage, nous souhaitons leur donner un coup de pouce, en leur proposant un ou plusieurs rendez-vous filmés, avec des personnes qui pourraient leur correspondre.

Nous recherchons donc dès maintenant des célibataires, hommes et femmes de toute la France, qui pensent que la différence n’est pas une barrière à l’amour, et qui pourraient être intéressés par une rencontre avec l’un ou l’une de nos 16 témoins !

Si l’aventure vous tente ou pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à nous envoyer un mail ou à nous contacter par téléphone.

Notre équipe est là pour répondre à toutes vos questions… et nous l’espérons, vous permettre de faire une belle rencontre ! ».

Pour plus de renseignements, contacter l’équipe casting Pernel Media :

pernelmediadates@gmail.com

01 56 77 15 70