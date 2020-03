Appel à projets : Prix « Accompagnement Handicap »

KLESIA organise la sixième édition de son Prix « Accompagnement Handicap ». Quatre associations seront récompensées. Les dossiers de candidature doivent être envoyés, le 25 avril 2013, au plus tard.

Le montant total attribué s’établit à 65 000 €, réparti en quatre Prix :

Le Prix Innovation d’une valeur de 15 000 €, pour saluer un projet réalisé et innovant ;

Le Prix Perspectives d’une valeur de 15 000 €, pour encourager un projet en cours de lancement ou de réalisation présentant des perspectives prometteuses et/ou dont les premiers résultats ont été salués par le jury ;

Le Prix Emploi d’une valeur de 15 000 €, pour valoriser une initiative en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap ;

Le Prix d’Honneur d’une valeur de 20 000 €, pour distinguer la meilleure initiative. Un comité technique composé d’experts soutiendra le jury dans sa délibération.

La Cérémonie de remise des Prix se déroulera, à Paris, le 26 juin 2013. Les associations ainsi récompensées pourront poursuivre et intensifier leurs actions envers les personnes en situation de handicap ou de dépendance. Le Prix KLESIA « Accompagnement Handicap » est ouvert aux associations loi 1901, à but non lucratif ou reconnues d’utilité publique. Les projets présentés doivent apporter un mieux-être aux personnes en situation de handicap ou de dépendance et favoriser le lien social ou les relations intergénérationnelles. Ces projets peuvent être réalisés, en cours de réalisation ou en cours de lancement. En 2013, une attention particulière sera portée sur les initiatives dans le champ de l’aide aux aidants.

CONCOURIR Le dossier de candidature, le règlement et le dossier de présentation sont téléchargeables sur le site www.klesia.fr/prixklesia Contact : accompagnement.handicap@klesia.fr