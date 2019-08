Appel à projets : « Maladies psychiques et vie sociale »

La Fondation de France lance un appel à projets pour accompagner les adolescents et adultes souffrant de maladies psychiques. L’appel à projets s’adresse aux équipes soignantes, médicales et médicosociales, aux associations et aux collectivités locales et concerne trois axes : l’hébergement et le logement adapté; le maintien dans l’emploi, l’insertion professionnelle et sociale; la sensibilisation et le changement des représentations des citoyens sur les troubles psychiques.

Les projets devront remplir les critères suivants :

– concerner des maladies psychiques invalidantes et évolutives de l’adulte entravant au long cours la vie quotidienne et l’insertion professionnelle ;

– viser un public large : adolescents et jeunes adultes à partie de 16 ans, adultes et personnes vieillissantes ;

– s’inscrire sur leur territoire et s’articuler avec les dispositifs existants des secteurs sanitaire, social et médicosocial

– impliquer les bénéficiaires au projet.

Exemples de projets soutenus :

– essaimage sur le territoire national de lieux d’accueil et d’hébergement ;

– organisation de rencontres entre les patients et des professionnels de différents secteurs (médical, sanitaire et social mais également des entreprises) pour faciliter l’insertion et le maintien dans l’emploi des personnes présentant des troubles psychiques ;

– création d’une radio au sein du Centre hospitalier Valvert – espace d’écoute, de rencontre et de solidarité entre les animateurs, réalisateurs radio, patients psychiatriques, personnel soignant ou non, et grand public.

L’appel à projets et le dossier de demande de subventions sont téléchargeables sur :

www.fondationdefrance.org ou sur demande par mail maladiespsychiques@fdf.org

Tél 01 44 21 31 28

Date limite de dépôt des dossiers :

première session le 27 mai 2011, seconde session le 2 septembre 2011