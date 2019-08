Appel à projet de la Fondation Norauto

La Fondation Norauto poursuit l’accompagnement des initiatives menées sur le terrain et lance son dernier appel à projet de l’année 2011.

Les associations ont jusqu’au 1er décembre pour remplir leur dossier et demande de subvention afin de financer leurs actions en faveur des trois domaines d’intervention de la Fondation :

l’aide à la mobilité (projets favorisant les déplacements, le transport et la conduite des personnes à mobilité réduite ainsi que leur accès au permis de conduire), la sécurité routière (actions de lutte contre l’accidentologie des usagers vulnérables : cyclistes, piétons…) et l’environnement (projets d’éco-mobilité et initiatives favorisant la biodiversité des bords de route.) Depuis sa création en 2005, la Fondation Norauto a distribuée plus de 2 millions d’euros à plus de 295 associations.

Plus d’information sur

www.norauto.fr/fondation