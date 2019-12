Appel à projet “Coup de main” de la Fondation Jérôme Lejeune

La Fondation Jérôme Lejeune est une fondation de recherche médicale sur les déficiences intellectuelles d’origine génétique, reconnue d’utilité publique par décret du 20 mars 1996.

Consciente des difficultés du quotidien rencontrées par la personne déficiente intellectuelle et sa famille, la Fondation veut apporter son soutien aux associations dont l’esprit d’initiative et le sens du concret sont au service de la personne déficiente intellectuelle.

La Fondation lance ainsi deux appels à projets par an, intitulés « Coup de main ». Les projets retenus devront répondre, en général, à la mise en oeuvre de la loi du 11 février 2005 et en particulier, aux besoins des personnes atteintes d’une maladie génétique de l’intelligence et de leur famille pour faciliter leur vie quotidienne.

Les projets retenus devront palier des manques préjudiciables à la vie de la personne handicapée et de sa famille qu’il s’agisse de l’annonce du handicap, de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’épanouissement de la personne, des structures d’accueil, de l’aide à l’autonomie, …

La Fondation Jérôme Lejeune :

– finance chaque année 60 programmes de recherche dans le monde.

– est le 1er financeur en France de la recherche sur la trisomie 21.

– a créé une consultation spécialisée à l’Institut Jérôme Lejeune alliant le soin et la recherche qui accueille plus de 4 700 patients.

A ce titre, la Fondation Jérôme Lejeune fait deux appels d’offre par an aux équipes et chercheurs qui soumettent à son Conseil Scientifique des projets de recherche fondamentale ou clinique destinés à conduire à la découverte de traitements diminuant les symptômes des maladies génétiques de l’intelligence, spécialement la trisomie 21.

Loi du 11 février 2005 «pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des

personnes handicapées».

Règlement de l’appel à projets Coup de Main

Les projets doivent présenter un caractère innovant dans la solution concrète qu’ils apportent à une problématique locale en faveur de la personne déficiente intellectuelle et de sa famille.

Plusieurs champs d’applications sont envisageables. La Fondation retiendra particulièrement des projets qui :

– apportent des aides concrètes aux parents de jeunes enfants déficients intellectuels (annonce du handicap, réseau d’entraide,…),

– développent des structures d’accueil pour répondre aux différentes situations de vie (haltegarderie mixte, accueil temporaire pour permettre du répit aux aidants, accueil adapté à la personne handicapée vieillissante, …),

– accompagnent le jeune déficient intellectuel dans sa scolarisation (en milieu ordinaire ou spécialisé) pour un meilleur suivi des acquisitions et une prise en charge adaptée,

– promeuvent des solutions d’accompagnement, d’insertion sociale de la personne déficiente, intellectuelle pour qu’elle trouve sa place dans la société,

– encouragent l’autonomie de la personne déficiente intellectuelle.

Cette liste n’est pas exhaustive et des projets portant sur d’autres aspects de la vie quotidienne pourront obtenir une subvention, sous réserve de l’accord du Conseil de la Fondation Jérôme Lejeune.

La Fondation Jérôme Lejeune ne peut être, en tout état de cause, le seul financeur dudit projet.

L’appel à projets Coup de main répondant à des aides concrètes et ponctuelles, les subventions accordées seront de 5 000 euros maximum par an.

Le projet peut s’inscrire sur plusieurs années mais ne sera financé qu’une fois.

Les dossiers de demande de subvention sont à demander auprès du service Familles et Vie Quotidienne, et à retourner pour la 1ère session avant le 31 mars, pour la 2e session avant le 31 octobre de chaque année. Les projets seront soumis à l’expertise de notre Conseil constitué de différents acteurs du handicap.

Pour connaître les projets financés en 2007 et 2008, rendez-vous sur www.fondationlejeune.org (rubrique Actions)