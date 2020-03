Coronavirus le secteur protégé appelé à la solidarité

Aujourd’hui tous les talents et les tous les modes de contribution à la solidarité sont les bienvenus. Pour aider les personnels soignants, le milieu hospitalier ou les aidants il est possible de le faire en répondant à cet appel du secteur protégé.

La fédération des entreprises d’insertion, Andicat et l’UNEA, avec le soutien du Haut-commissariat à l’inclusion à l’emploi et à l’engagement des entreprises et de La France une chance, les entreprises s’engagent ! recensent les capacités solidaires des entreprises sociales inclusives et du secteur protégé dans le double objectif de maintenir de l’activité et de contribuer à la solidarité nationale.



Il s’agit bien d’une reprise partielle ou totale d’activité qui sera rémunérée et pas uniquement une action philanthropique. Nous pouvons allier les 2 et serons soutenus en ce sens pour que ces services bénéficient aux plus fragiles.



Bien sûr, tout ceci dans le plus strict respect de la santé et de la sécurité de nos salariés !

Engageons-nous dans cette voie qui nous est si familière de la solidarité aux plus fragiles par nos activités économiques. Faisons la preuve que nous sommes les fers de lance de cette « économie de rupture » que le chef de l’État appelle de ses vœux pour reconstruire demain, une économie qui met le respect de l’Humain au cœur de son action, tant dans ses pratiques internes que dans les biens et services qu’elle propose.

Pour le moment 4 pistes de contribution ont été identifiées :

– la confection de repas

– la livraison de repas

– la confection de masques

– la mobilisation des centres d’appels

Vous êtes :

– établissement et service d’aide par le travail (ESAT)

– entreprise d’insertion (Ei)

– entreprise adaptée de travail temporaire (EATT)

– entreprise adaptée (EA)

– entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTi)

cliquez sur ce lien pour vous faire connaître