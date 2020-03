Appel à candidature pour la 6e édition de la Bourse de la Fondation Steria – Institut de France

La Bourse de la Fondation Steria – Institut de France, qui soutient des projets d’étudiants mettant les technologies de l’information au service de personnes en difficulté, lance aujourd’hui sa page Facebook afin de développer sa communauté, la tenir informée des développements de sa sixième édition ainsi que de l’avancement des projets lauréats des années précédentes. Les candidats, élèves des grandes écoles d’ingénieurs et de commerce, sont invités à s’inscrire sur www.fondationsteria.org et à présenter leurs projets avant le 15 avril 2010. Au terme des sélections, en juin, l’équipe lauréate recevra une bourse d’un montant pouvant atteindre 10 000 €.

La Bourse de la Fondation Steria-Institut de France possède maintenant sa page Facebook qui permettra ainsi une plus grande interaction avec les candidats dans la phase de préparation de leurs projets, mais aussi avec toute la communauté intéressée par les projets menés par la Fondation depuis plusieurs années.

Les étudiants sont invités à présenter leur projet avant le 15 avril 2010. Trois dossiers seront présélectionnés, sur la base des critères déterminés par la Fondation : utilisation des nouvelles technologies, capacité d’adapter ces nouveaux outils aux besoins et aux finalités d’une structure ou d’un projet social, place accordée à l’accompagnement humain des outils utilisés ainsi que leur adaptation au public concerné, et dispositions prises pour assurer la pérennité du projet. Les équipes retenues devront soutenir leur projet, en mai 2010, devant le Grand Jury de la Fondation, composé d’académiciens et de managers de Steria.

Inscription à la Bourse 2010 de la Fondation Steria-Institut de France : mode d’emploi

Pour concourir, les étudiants intéressés doivent être constitués en association. Dans un premier temps, ils peuvent effectuer une pré-inscription en ligne sur le site www.fondationsteria.org, et peuvent, s’ils le souhaitent, faire appel à la Fondation afin de les aider à qualifier leur projet.

Les étudiants, constitués en équipe de 3 à 6 personnes, ont ensuite jusqu’au 15 avril 2010 pour déposer leur dossier complet de candidature qui doit respecter les consignes suivantes :

– présenter l’équipe et le chef de projet

– comporter une synthèse du projet décrivant les actions envisagées,

– présenter le budget simplifié et le calendrier prévisionnel du projet,

Pour plus de renseignements, connectez-vous sur le site www.fondationsteria.org et sur www.facebook.com/pages/Bourse-de-la-Fondation-Fondation-Steria-Institut-de-France/199611226059

À propos de l’Institut de France (www.institut-de-france.fr)

L’Institut de France est le regroupement de cinq Académies : l’Académie française, l’Académie des inscriptions et belles-lettres, l’Académie des sciences, l’Académie des beaux-arts, l’Académie des sciences morales et politiques. Créé le 25 octobre 1795, l’Institut de France a pour chancelier Gabriel de Broglie.

A propos de Steria : www.steria.com

Steria délivre des services qui s’appuient sur les nouvelles technologies et qui permettent aux administrations et aux entreprises d’améliorer leur efficacité et leur rentabilité. Grâce à une excellente connaissance des activités de ses clients et son expertise des technologies de l’information et de l’externalisation des processus métiers de l’entreprise, Steria fait siens les défis de ses clients et les aide à développer des solutions innovantes pour y faire face. De par son approche collaborative du conseil, Steria travaille avec ses clients pour transformer leur organisation et leur permettre de se focaliser sur ce qu’ils font le mieux. Les 18 300 collaborateurs de Steria, répartis dans 16 pays, prennent en charge les systèmes, les services et les processus qui facilitent la vie quotidienne de millions de personnes chaque jour.

Créé en 1969, Steria est présent en Europe, en Inde, en Afrique du Nord et en Asie du Sud-Est. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 1 630 millions d’euros en 2009. Son capital est détenu à hauteur de 19,3 % par ses collaborateurs. Steria, dont le siège social est basé à Paris, est coté sur Euronext Paris.