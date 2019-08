Appartements sur mesure dans le Morbihan

Alcat 56, Accessibilité du logement et conseils en aides techniques, et CHD, Pact Arim 56, organisme d’aide aux personnes pour le logement, se sont engagés à faciliter les démarches afin que chacun puisse adapter son logement en fonction de son handicap.

La mise en application de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances des personnes handicapées a obligé Alcat 56 et CHD Pact Arim à revoir les modalités de leur collaboration. Désormais, chacune de leurs interventions est clairement définie afin d’obtenir de meilleurs délais dans la réalisation du projet.

En pratique, la constitution d’un dossier pour l’aménagement d’un habitat se fait par étapes bien précises. La personne doit désormais être bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap logement pour avoir droit à l’intervention à son domicile. Après une première visite au domicile, Alcat 56 élabore un bilan fonctionnel en fonction des besoins de la personne, puis apporte sa contribution en matière médico-technique, alors que le CHD Pact Arim intervient, lui, dans les domaines financier et technique du bâtiment. « On fait un bilan architectural, environnemental et familial pour être au plus près des attentes de la personne. C’est en quelque sorte une prestation sur mesure », assurait Aline Guennec, responsable d’Alcat 56 et ergothérapeute à nos confrères du Télégramme de Brest. Les travaux ne pourront démarrer qu’après signature de tous les intervenants. En général, les délais varient de 3 à 19 mois pour l’adaptation d’un logement. Les responsables d’Alcat 56 et de CHD Pact Arim espèrent à l’avenir les raccourcir. (Source Télégramme de Brest)