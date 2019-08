Appareillage et Handicap Moteur: nouveaux concepts et nouveaux matériaux

L’association S.F.E.R.H.E (Société Francophone d’Etudes et de Recherche sur les Handicaps de l’Enfance) organise ses 2èmes Journées d’Etudes SFERHE sur le thème « Appareillage et Handicap Moteur » les 25 et 26 mai au Domaine Vranken-Pommery, à Reims. Ces journées ont pour thème : L’appareillage dans le handicap moteur, en abordant les nouveaux concepts d’appareillage et le rôle des nouveaux matériaux. En effet, avec les progrès récents concernant les matériaux, les traitements de la spasticité et les méthodes d’évaluation objective du mouvement, les équipes médicales et paramédicales se doivent de faire évoluer les objectifs fonctionnels de l’appareillage.





Mais l’appareillage rencontre quelques contraintes : économiques, budgétaires et législatives, imposant des limites à sa pratique. Ensemble, les participants referont le point en partant des fondamentaux. Ces professionnels tenteront de définir les incontournables et de voir comment les nouveaux

matériaux, nouveaux traitements et nouvelles méthodes d’évaluation de la fonction peuvent et doivent faire évoluer la façon d’appréhender, prescrire, adapter et expliquer l’appareillage. Le public sera constitué de médecins rééducateurs, chirurgiens orthopédistes, ergothérapeutes, kinésithérapeutes, ingénieurs en appareillage et orthoprothésistes. Public et intervenants seront français, belges, suisses et autres pays francophones.

Pour tout renseignement complémentaire : www.sferhe.org