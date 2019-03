APICIL : un appel à projet sur le handicap et un livre sur la douleur

L’APICIL lance un appel à projet dédié au handicap et prépare un livre sur la douleur

À l’occasion de sa cérémonie de présentation des vœux 2019, le 31 janvier dernier, le Fondation APICIL a annoncé ses nouveaux projets pour les mois à venir. Créée en 2004 par le groupe de protection sociale APICIL, la Fondation APICIL, structure à but non lucratif, est reconnue d’utilité publique par le Conseil d’État. Elle a pour objectif principal la lutte contre la douleur, physique et psychique, à tous les âges de la vie.

Parmi les temps forts annoncés par la Fondation APICIL : le lancement de son nouvel appel à projets. Celui-ci est d’ores et déjà ouvert et a pour thème central : « Handicaps et douleurs – Recherche, projets innovants et projets pilotes ».

Parrainé par Grégory Cuilleron – cuisinier et animateur télé engagé sur la question du handicap – cet appel à projets s’adresse à « toute équipe désireuse de proposer un projet : équipe de recherche, équipe médicale, société savante, réseau, association, organisation de soins ou plus largement toute institution publique ou privée ». À noter que le projet doit être présenté avant le 30 avril 2019, minuit, et être à but non lucratif.

« Le jury pluridisciplinaire sera composé de professionnels de santé particulièrement impliqués dans le domaine du handicap », précise Nathalie Aulnette, directrice de l’APICIL. Il évaluera plus particulièrement les critères suivants : caractère innovant et original ; pérennité et reproductibilité ; cohérence du budget au projet ».

Pour participer, chaque candidat doit télécharger et remplir un dossier de demande subvention sur www.fondation-apicil.org > rubrique « déposer un projet ».

Autre événement important : La sortie, prévue en septembre 2019, d’un livre intitulé : « Les idées reçues sur la douleur » aux éditions Le Cavalier bleu. Avec pour objectif principal de lutter contre les préjugés, cet ouvrage proposera des chapitres basés chacun sur une idée reçue afin d’étudier de manière ludique où se situe la réalité par rapport à chaque idée soulevée : « Nous sommes tous égaux devant la douleur », « La douleur est la même tout au long de la vie », « Toutes les douleurs s’expliquent », « Dans les maladies psychiatriques, la douleur est psychique », « Les douleurs chroniques affectent le quotidien » …

Depuis sa création, la Fondation APICIL a accompagné et financé plus de 650 projets en France pour soulager la douleur.

Plus d’infos sur : www.fondation-apicil.org