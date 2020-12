Aphasie partielle : Le fracas du silence, roman jeunesse

Listen to this article Listen to this article





“Le fracas du silence”, un roman jeunesse qui évoque le sujet de l’aphasie partielle à travers l’histoire d’une adolescente

Dans ce roman jeunesse qui retiendra également des adultes, Fabio Fernandez, raconte l’histoire d’une jeune adolescente norvégienne atteinte d’aphasie partielle après un accident de voiture et son combat pour retrouver sa voix. À travers ce récit raconté à la première personne, l’auteur permet aux lecteurs de se mettre à la place de l’héroïne, pour faire leur faire découvrir ce handicap tout en les sensibilisant.

« Bergen, Norvège. Tiril est atteinte d’aphasie partielle, depuis un accident de voiture avec sa mère. Incapable de s’exprimer comme elle le souhaite, elle ne supporte plus ses parents protecteurs, ni son ex petit-ami harceleur. Au plus profond d’elle, l’aphasie ne cesse de lui rappeler qu’elle est incapable de redevenir celle qu’elle a été. Pourtant, elle trouve le courage d’envoyer l’une de ses chansons à un label de musique.

Coup de massue ! Sa création est attribuée à la nouvelle star de la pop, Freia. Quand elle se brouille avec son meilleur ami Mikkel, Tiril se retrouve plus seule que jamais. Où alors trouver la force de se remettre à vivre et de s’ouvrir aux autres ? Et si l’espoir venait de là où on ne l’attendait pas ? Tiril ne peut pas en rester-là, il faut qu’elle récupère ce qui lui revient de droit, et pour cela, elle doit se remettre à vivre, à s’ouvrir aux autres… »

« Le fracas du silence », Fabien Fernandez. Éditions Scrineo, 320 pages, 17,90 euros.

Pour en savoir plus sur cet ouvrage ou vous le procurer, rendez-vous ici : https://www.scrineo.fr/boutique/scrineo/12-ans-et-plus/romanado-pargenre/contemporain-ado/le-fracas-du-silence/