APF évasion élargit son champ d’accueil

Grâce à un partenariat entre l’AFM et l’APF, les séjours d’APF Évasion seront désormais plus accessibles aux personnes trachéotomisées ou en situation de grande dépendance. Zoom sur ce projet destiné à faciliter l’accès aux vacances pour le plus grand nombre. À la montagne ou à la mer, en hiver ou en été… : APF Évasion propose toutes sortes de séjours pour les jeunes et les adultes touchés par un handicap moteur. Depuis des années, l’AFM lui apporte un soutien financier pour en faciliter l’accès aux malades neuromusculaires. «Dans le cadre de ce partenariat, nous avons souhaité, pour l’année 2010, mettre l’accent sur l’accueil en plus grand nombre des personnes en situation de grande dépendance et ayant besoin de soins constants, explique Marie-Christine Bellot, chargée de mission à l’AFM. Pour cela, nous avons lancé un projet sur trois ans avec l’APF. »

Ainsi, les infirmières des centres APF Évasion vont être formées aux spécificités des maladies neuromusculaires et de la grande dépendance, et des encadrants des séjours (3 prévus en 2010) seront formés aux aspirations endotrachéales. Par ailleurs, de nouveaux postes d’infirmières seront créés. Ils permettront d’assurer une présence infirmière continue dans davantage de séjours adaptés (13 dès 2010), voire dans des

séjours en intégration dans des groupes de jeunes valides, s’il existe une demande. Dès cet été, APF Évasion pourra donc accueillir plus de personnes trachéotomisées ou en situation de grande dépendance. Fin 2010, l’AFM et l’APF procéderont à une première évaluation des résultats obtenus pour s’assurer de bien répondre aux attentes et besoins des familles.

Retrouvez les catalogues APF Évasion

sur http://apf-evasion.org