www.apf-entreprises.fr veut valoriser les activités et savoir-faire des entreprises APF et faire connaître aux professionnels et au grand public leur offre de services. Employant plus de 3 500 personnes, dans de nombreux domaines d’activités, les structures d’APF Entreprises représentent pour beaucoup de personnes handicapées moteur l’opportunité de concilier prestations de qualité et valeurs de solidarité.