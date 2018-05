Apathlon : La sensibilisation pour les jeunes collégiens 3 juin

Apathlon, un événement original imaginé par le CEMAVI innove totalement dans le domaine de la sensibilisation des collégiens aux questions du handicap.

Apathlon c’est d’abord un événement solidaire

En composant des binômes handi-valides formés de collégiens et de jeunes en situation de handicap, il va faire naître un élan de solidarité au sein des équipes. Il va aussi permettre de fédérer plusieurs acteurs autour du projet (associations, municipalité, clubs…) et permet de nouer et développer des liens essentiels.

Cette première édition vise à informer, partager et faire vivre à des collégiens de la région grenobloise une expérience unique aux côtés de jeunes en situation de handicap. Parce que l’expérience vécue dès le plus jeune âge reste la meilleure sensibilisation qui soit !

Un concept innovant et inédit

Apathlon est un concept imaginé par CEMAVI, association dont l’objectif est la promotion et le développement d’activités sportives et culturelles adaptées à différents handicaps (intellectuels, psychiques et physiques), et Handy’Namic, association sportive crolloise dédiée aux personnes en situation de handicap. Il consiste en une compétition multisports adaptée (le préfixe APA se référant au sigle tiré de l’appellation Activités Physiques Adaptées).

En amont de l’événement, deux journées d’entraînement gyropode seront proposées et encadrées par les étudiants.

Un programme multisports

L’Apathlon se déroulera toute la journée, le samedi 2 juin 2018. La vallée du Grésivaudan, et en particulier la commune de Crolles représente l’espace privilégié pour cette grande première mondiale :

– De fait ces deux territoire sot particulièrement dynamiques en matière d’activités adaptées et handisport.

– La communauté de communes dispose de toutes les installations sportives requises, notamment une piscine, des terrains de sport, des gymnases…

– L’intercommunalité (Communauté de communes du Grésivaudan) témoigne d’un réel engagement en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap.

Quatre disciplines sportives seront proposées : gyropode, biathlon, rugby fauteuil et natation.

Un projet collaboratif

Pour sa première édition, l’Apathlon servira de support de travail à un groupe d’étudiants en Master APA. CEMAVI et Handy’Namic seront les chefs d’orchestre de la manifestation et assureront la coordination entre les différents acteurs. Ce travail avec des étudiants permettra aux deux associations de partager leur savoir-faire et de s’impliquer activement dans la formation de futurs professionnels des APA.

L’événement sera également le fruit d’une collaboration entre associations, collectivités territoriales et partenaires privés qui s’engageront dans ce projet novateur et inédit.

Information et inscription sur http://apa2roues.fr/