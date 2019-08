APAJH 46 : une aventure littéraire entre enfants différents

Un livre va naître de la rencontre entre des enfants polyhandicapés et les élèves de leur commune. Une aventure lancée par l’APAJH du Lot et soutenue par une école de Cahors, la médiathèque et la communauté de commune.

Quatre enfants polyhandicapés participaient depuis la rentrée scolaire à des rencontres avec des enfants qui fréquentent la médiathèque avec leurs parents le mercredi matin autour du conte. De cette rencontre est née l’idée d’élargissement vers l’école. Plusieurs jours de suite les enfants polyhandicapés sont entrés dans une classe de CE1 avec une éducatrice spécialisée et une psychomotricienne. Peu à peu les échanges se sont établis et les élèves du CE1 ont écrit des textes ou des poèmes sur les enfants “différents” qu’ils ont rencontré.

Avec l’aide des professionnels de la médiathèque, un auteur-éditeur de la bibliothèque enfantine a été invité pour écrire l’histoire de cette rencontre afin d’éditer un album. L’APAJH du Lot participera au financement de l’édition. La communauté de communes apportera également son soutien, et a d’ores et déjà commandé 1000 exemplaires pour en offrir un à tous les enfants qui vont naître en 2010…

Cette aventure hors du commun a franchi une nouvelle étape en mars quand l’auteur-éditeur accompagné d’artistes-sculpteurs est venu dans la classe pour lancer le projet. Début mai, la Médiathèque s’ouvrira pendant une semaine pour présenter ce projet à toutes les écoles à tour de rôle. « Si seulement ça pouvait donner des idées aux autres enseignants ! » espère Jacquie Destic, Présidente de l’APAJH du Lot. En septembre 2009, une grande manifestation médiatique présentera l’album dans l’école.