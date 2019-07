Antoine, paraplégique traversera les Etats Unis en fauteuil roulant et en auto-stop cet été

Traverser les Etats Unis en auto-stop, d’Est en Ouest peut paraître banal, mais pas quand on est en fauteuil roulant ! C’est le projet d’Antoine Maniglier 22 ans paraplégique, qui s’élancera avec son ami Florent sur les routes américaines à partir du 16 Juin. Le projet suscite l’intérêt de nombreux partenaires, privés et institutionnels et donnera lieu à un documentaire ainsi qu’à de nombreuses conférences sur l’accessibilité et le handicap dès leur retour en Septembre. Pendant leur voyage, le blog sera alimenté chaque semaines d’articles et une mini série, composée de courts épisodes bruts, sera diffusée tout au long des 3 mois.

Antoine Maniglier, 22 ans paraplégique depuis 2008 suite à un grave accident de parapente traversera les Etats-Unis cet été avec Florent Demaison un vrai globetrotter. Au programme, auto-stop, couchsurfing, rencontres et partage. Plus qu’un simple voyage, cette traversée sera l’occasion de réaliser un documentaire sur le handicap et sera suivi de nombreuses conférences dès leur retour. De nombreux partenaires, institutionnels comme privés participent au projet.

Un jeune espoir

Antoine était l’un des meilleurs espoirs français en parapente acrobatique. A la suite d’un grave accident survenu en 2008 lors d’un vol d’entrainement, il perd l’usage de ses jambes. Les médecins lui annoncent alors qu’il ne pourra plus jamais marcher. Pour un jeune sportif de 19 ans, habitué aux sensations fortes, l’avenir semblait sombre. Pourtant après des premiers mois difficiles, il décide de se battre, de reprendre le sport de voyager, bref de continuer à vivre.

A la suite d’une rencontre entre Antoine et Florent lors d’un voyage en Ukraine, les deux jeunes décident de repousser les limites et de monter un projet d’envergure : traverser les Etats Unis d’Est en Ouest par des moyens alternatifs comme l’auto-stop et le couchsurfing (hébergé chez l’habitant). L’association Handicap au Vent voit le jour. Un documentaire sera réalisé et diffusé le plus largement possible à la suite

du voyage et de nombreuses conférences sont déjà prévues dans plusieurs écoles et universités de la Région Rhône Alpes. Le but : sensibiliser, témoigner et montrer aux personnes à mobilité réduite, et aux autres que tout est possible avec de la volonté. De courtes vidéos, des photos et articles seront diffusés pendant le voyage sur Facebook et Twitter et permettront à tous de suivre les étapes de ce périple en direct.

