Antibes-Juan-les-Pins lauréate des Rubans du Patrimoine 2009

C’est au titre de la restauration du château Grimaldi et de la rénovation du musée Picasso que la ville a reçu le prix départemental des Rubans du Patrimoine. Ce concours récompense les communes et les maires qui s’investissent dans l’amélioration du cadre de vie et du patrimoine bâti. Chaque année des prix à l’échelon national et départemental sont attribués aux communes lauréates. En ce qui concerne les Alpes-Maritimes, le prix 2009 a été attribué à Jean Léonetti, le député-maire d’Antibes-Juan-les-Pins pour les travaux réalisés au musée Picasso.

Les travaux de rénovation concernent non seulement les intérieurs du musée Picasso, mais aussi la restauration des façades et l’aménagement de la terrasse, la réfection des espaces et des équipements destinés à l’accueil du public et la création d’un ascenseur et de plateformes élévatrices pour les personnes à mobilité réduite. Comme l’a souligné Jean-Louis Andral, le conservateur du musée, ces travaux ont permis de définir une nouvelle répartition des espaces : le rez-de-chaussée sera réservé à l’accueil du public et à la donation Hartung Bergman, le premier étage accueillera la collection Nicolas de Staël et les expositions temporaires. Quant à la collection Picasso, elle occupera tout le second niveau.

Seconde ville du département de part sa population, Antibes n’a cessé de se développer et de croître tout en demeurant beaucoup moins urbanisée que d’autres villes du littoral ce qui contribue à en faire son charme. Appréciée par de nombreux artistes tels Prévert, Audiberti, Monet ou Picasso qui trouvaient dans les vieilles pierres du château Grimaldi une nouvelle source d’inspiration, Antibes-Juan-les-Pins fait partie des cités les plus romantiques d’Europe.