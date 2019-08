Antibes : 3ème Journée d’informations Emploi et Handicap

Dans le cadre de la Semaine nationale pour l’emploi des personnes handicapées, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) d’Antibes Juan-les-Pins organise, pour la troisième année consécutive, une Journée d’informations à destination des personnes handicapées, jeudi 17 novembre de 9h30 à 16h30.

Cet événement, unique dans notre département, réunit les entreprises locales inscrites dans une démarche d’embauche de personnes handicapées, les travailleurs handicapés, le milieu protégé de l’emploi, les associations ainsi que les principaux organismes institutionnels qu’une personne en situation de handicap est susceptible de rencontrer tout au long de son parcours professionnel.

En 2011, la 3ème Journée d’informations “Emploi et handicaps” se tiendra le jeudi 17 novembre de 9h30 à 16h30 aux Espaces du Fort Carré (61 avenue du 11 novembre, à Antibes) et propose :

– un accueil individuel personnalisé du public

Répondant à la volonté du CCAS de proposer une information ciblée, les visiteurs seront accueillis et orientés vers les différents espaces dès leur arrivée en fonction de leurs besoins spécifiques. Les professionnels de l’entreprise, y compris les responsables du recrutement, pourront se voir délivrer des renseignements sur les aides à l’embauche, la formation et l’alternance. Enfin, les travailleurs sociaux pourront s’informer sur l’accompagnement des personnes en situation de handicap.

– Des espaces d’informations ouverts en continu de 9h30 à 16h30

De nombreux partenaires ont souhaité s’associer à nouveau à l’évènement : AGEFIPH1, CAF2, CARSAT Sud Est -Service Social,

CAP EMPLOI (Handy Job 06), CONSEIL GENERAL 06, CMA3, CPI, DIRECCTE4, FONGECIF5, IMS Entreprendre pour la cité,

MDPH066, MAISON DES ENTREPRISES (CCI Côte d’Azur), MAISON DE L’EMPLOI (C.A.S.A.), MISSION LOCALE ANTIPOLIS,

OPCALIA, POLE EMPLOI, SAMETH7, UPE 068…

Ils sont regroupés dans les espaces suivants :

Espace « Evaluation et orientation » : prévention de la désinsertion, statut, droits, orientation professionnelle et calcul de l'AAH

Espace « Accompagnement à l'emploi » : conseil, placement et maintien dans l'emploi

Espace « Création et reprise d'entreprises/commerce/artisanat » : aides à la création

Espace « Formation, alternance et aides à l'embauche » : aides financières et mesures existant en matière de formation, apprentissage, contrat de professionnalisation, et aides à l'embauche

Espace « Milieu protégé de travail» : présentation des différents établissements et services d'aide par le travail (ADAPEI, ADSEA, AFPJR, APREH)

Espace « Associations » représentatives de chaque type de handicap : présentation des activités, services et

possibilités d’aménagement de poste de travail (APF, AVH, Ecole des Chiens guides d’aveugles, ISATIS, PEP06-HORUS, SAMSAH DV, UNAFAM, URAPEDA)

– Les temps forts qui marquent cette 3ème Journée d’informations “Emploi & Handicaps”

De 9h30 à 16h30 NON STOP : les rencontres avec les recruteurs => 60 entreprises issues des secteurs privé et public ont répondu à l’appel et proposent près de 300 profils de postes :

A2micile, Adecco, Adia, Aéroport Côte d’Azur, Air France, Altran Technologies, AMCVHS, Balitrand, Banque Populaire, B-Flower, Caisse d’Epargne, Cap d’Antibes Beach Hôtel, Cap Gemini,/Sogeti, Carrefour Market, Castorama, CIA, , Centre de Gestion 06, Club Méditerranée, Cofely GDF Suez, Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis, Convers Télémarketing, Crédit Agricole, Croix Rouge Française, Dalkia, Darty, Eiffage, Eurogiciel, Expectra TT, Fnac, France Telecom, Galderma, Galeries Lafayette, GFI Informatique, Groupe ACCOR, Groupe

Casino, Groupe Lucien Barrière Cannes, Interima, ISS Abilis, Kelly services, Leroy Merlin, v. Mane Fils, Marineland, Mc Donald’s, M-Planet, Palais de Méditerranée, Pizzorno Environnement, Phone Régie, Protector, Samsic Sécurité, SAP France, SNCF, STCAR, Studiel, Thalès Alenia Space, T’plus, Véolia Eau, Virbac… et le Milieu Protégé de travail : ADAPEI, ADSEA, AFPJR et APREH.

Des ateliers individuels ou collectifs de redynamisation et préparation aux entretiens d’embauche, sur inscription, au Point Handicap au 04.92.91.39.08.

– Une manifestation accessible