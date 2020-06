Anorexie mentale : Un prix pour aider à soulager les troubles alimentaires

Selon estimations, 3 à 4 % des adolescents souffrent aujourd’hui de troubles graves d’anorexie mentale. Très fréquente dans les pays Occidentaux, cette maladie est de plus en plus précoce.

“L’anorexie est un trouble de l’alimentation d’origine psychologique. Elle se caractérise par le refus permanent et obsessionnel d’absorber des aliments, expliquent les organisateurs du Prix Puyoo. Cette maladie est très fréquente dans les pays occidentaux. Elle est associée à un risque important de mortalité”.

“Ce trouble concerne essentiellement des jeunes filles âgées de 14 à 20 ans. Alors que les hommes représentent seulement 10 % des patients anorexiques, ajoutent-ils. Dans les cas sévères, le risque vital est de 5 à 10 % dans les cinq ans qui suivent l’apparition de la maladie. On est donc aujourd’hui face à un véritable problème de santé publique. Les TCA (troubles des conduites alimentaires) sont parmi les troubles psychiatriques pour lesquels il existe le moins d’études scientifiques sur les traitements. Et leur niveau de preuve est souvent faible. C’est pour cette raison que le prix Puyoo souhaite appuyer la recherche en ce sens et récompenser les projets d’accompagnement des malades ainsi que de leur famille”.