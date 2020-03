Anomalie génique commune

Une équipe dirigée par Dominique Campion (INSERM U614, Rouen) a mis en évidence une variation génique identique au sein des trois groupes de patients atteints de retard mental, d’autisme et de schizophrénie ou de troubles schizoaffectifs. En effet, parmi ceux porteurs de cette même « variation du nombre de copies », quelques 30 % des sujets atteints de schizophrénie et 83,3 % de ceux porteurs de troubles autistiques avaient un niveau cognitif compatible avec un retard mental. L’étude en anglais sur le site du magazine Archives of General Psychiatry http://archpsyc.ama-assn.org/