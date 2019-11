Annonces rencontres mars-avril 2010

DANIEL – 29ans Brun aux yeux marrons, ouvert à tout le monde, ce célibataire aime passer du temps avec ses amis, sortir au restaurant, aller à des soirées.

Il s’intéresse à l’informatique et aime beaucoup regarder des films et toutes les musique sauf le classique. Handicapée I.M.C (Infirme moteur cérébral) depuis sa naissance, se

déplaçant en marchant pour les courtes distance ou en fauteuil électrique pour les longs trajets, Daniel espère contacts amicaux et ++ si affinités avec JF 21/35ans, douce, naturelle, sérieuse, respectueuse envers lui, LEGER HANDICAP ACCEPTE.

De préférence habitant la REGION PARISIENNE. Prenez contact par e mail, par téléphone, par courrierREF 14931

MASSIMO 37ans. Brun aux yeux foncés, très communicatif, ce sympathique célibataire recherche une complice, une “inspiratrice de passions”, pleine de joie, de sensualité, d’humour, de fraicheur, de tendresse VOUS 25-33ans, féminine, curieuse de tout, sensible, spontanée, patiente, situation familiale et professionnelle sans importance … Un esprit vif, plein d’humour, de convivialité, aimant les restos chics et chouettes; les spectacles, échanger des opinions, la géo, l’histoire, la philosophie, la poésie, la lecture, l’informatique, internaute (son e.mail est à votre disposition), Massimo est atteint de la myopathie de Duchenne et n’attend plus que vous ! NORD de la France, Belgique (Wallonie)REF 2211

OLIVIER -46ans Des cheveux châtains foncés, des yeux noisette, Olivier se présente ainsi : “J’aime beaucoup le cinéma et la lecture. J’aime la peinture et la peindre. J’aime l’écriture. J’aime me baigner à la piscine. J’aime mangé au restaurant. J’aime sortir seul ou entre amis.J’aime les relations sociales et humaines. J’aime les femmes avec beaucoup d’humour. J’aime mon travail. En quelque sorte, je suis un vivant qui aime vivre et qui aime la vie. Malgré un handicap léger au niveau de la jambe gauche, avec beaucoup de patience, je serais vous attendrir, vous émouvoir, vous faire pleurer de joie et rire à en mourir. Je serai vous attendre, vous entendre et vous comprendre. En résumé, je saurai vous aimer telle que vous êtes. Et vous apprendrez aussi à me connaître, puis à m’aimer…Enfin l’espoir fait vivre, n’est-ce pas ? Alors, soyez curieuse et contactez-moi vite… A bientôt.”. REF12992

GERARD -59ans -1.70m, de corpulence moyenne, châtain aux yeux foncés, pré-retraité, aimant la marche, les balades en forêt, le bricolage, aller au cinéma, au restaurant etc… mais pas tout seul avec VOUS 45/55ans, simple, honnête, sincère, aimant des goûts en commun, et motivée comme lui pour une vie à deux LEGER HANDICAP ACCEPTE. Gérard est malvoyant, et surtout disponible. Prenez contact par téléphone ou par courrier. REGION PARISIENNE et REGIONS NORD. REF 1460

CAMILLE -62ans FAIRE UN LONG CHEMIN ENSEMBLE, amicalement ou amoureusement, c’est le souhait de Camille, agréable et actif retraité, bénévole associatif au service des personnes, de la protection et de la restauration du patrimoine, ce divorcé aime la simplicité, l’honneteté, la franchise et espère rencontrer Dame 55/65ans, disponible, situation familiale sans importance, LEGER HANDICAP ACCEPTE. Actuellement, Camille est en activité professionnelle et ne peut se déplacer. Pour le rencontrer, il vous accueillera volontiers. 1.70m, de corpulence moyenne, grisonnant aux yeux verts, il ne peut soulever des charges lourdes, ce qui ne l’empêche pas de se déplacer normalement .Espère des contacts de la REGION PARISIENNE, de la REGION SUD-OUEST & SUD-EST et des PAYS EUROPEENS FRANCOPHONES.REF 8413

GERARD – 75 ans.. Veuf depuis 2007, Gérard veut croire à nouveau au bonheur d’une vie partagée avec VOUS 65ans minimum, sensible et affectueuse, tolérante, ayant du savoir vivre HANDICAP MOTEUR ACCEPTE. Châtain aux yeux bleus, très légèrement handicapé suite à des fractures mais autonome, il joue du piano, participe à une chorale, aime les balades dans la nature, les visites de musées, de châteaux, les voyages… Alors, si le coeur vous en dit, venez partager les loisirs et peut être la vie de Gérard ! Téléphonez lui ou écrivez lui ! Préférence REGION PARISIENNE..-.REF 12490

ALEXANDRE –27ans – 1m77 ,mince, brun aux yeux marrons, aimant le gospel et inscrit à un groupe de gospel, tous les sports individuels type hip hop, et

également les danses modernes, Alexandre, charmant célibataire, enjoué, agréable à vivre, gai, capable de s’ intéresser aux autres recherche JF 20/35ans, qui puisse partager sa vie à Paris situation professionnelle et familiale sans importance, HANDICAP NEUROLOGIQUE ACCEPTE (même handicap que lui), moderne sans vulgarité, patiente, sympa….REF 14774

VALERIE -45 ans Blonde aux yeux foncés, des cheveux mi-longs, 1.65m, mince, cette divorcée espère avoir des contacts amicaux avec des hommes et des femmes (40/50ans) et ++ si affinités avec MR altruiste, généreux, perséverant LEGER HANDICAP ACCEPTE si complémentaire au sien, grand enfant accepté. Valérie aime les balades, écouter de la musique, aller voir les expos, au cinéma, au théâtre. Elle vit avec son fils de 14ans, n’a pas envie d’avoir un compagnon pour combler sa solitude mais veut construire avec vous une vraie relation basée sur l’échange, le partage, la complicité. Elle vous imagine rassurant, équilibré (mentalement et physiquement car, malvoyante, elle a besoin de vous tenir le bras ou la main pour se déplacer à l’extérieur). Pour vivre ensemble, il faudra que vous habitiez la région Bretagne ou que vous soyez délocalisable. Pour une amitié, votre région importe peu ! Prenez contact par téléphone ou écrivez lui !!.REF 14626

SANDRINE -37 ans Un sourire plein de gentillesse, brune aux cheveux mi-longs et aux yeux foncés, 1.72m, mince, Sandrine veut que sa vie change, espère contacts amicaux avec Femmes et Hommes de la REGION PARISIENNE et ++ si affinités avec JH 38/45ans, grand, gentil, généreux, ayant le sens de la famille car Sandrine, séparée, est maman d’un enfant, votre situation professionnelle et familiale est sans importance. Sandrine a un handicap neurologique ce qui ne l’empêche pas d’avoir une activité professionnelle. Prenez contact par e mail ou par courrier REGION PARISIENNE de préférence ou souhaitant y habiter.14915

AURELIE – 26 ans A la recherche d’amitiés, de projets associatifs et surtout ++ si affinités, cette célibataire vous écrit : “Je suis châtain aux yeux bleus je mesure 1m 55 pour 45kilos

j’aime rire, les balades, le cinéma, les soirées sympas à 2 ou entre amis, les restos….je n’aime pas aller en boite. Je fais de la natation et de la danse en chaise roulante. Je suis seule depuis trop longtemps et j’aimerais changer ça. j’aimerais avant tout rencontrer des gens pour nouer une belle amitié et pourquoi pas aussi rencontrer enfin l’amour sincère!

Alors si mon profil vous plait…n’hésitez pas contactez moi!

(pas sérieux s’abstenir!!!) “

Son futur compagnon, Aurélie l’imagine entre 26/50ans, situation professionnelle et familiale sans importance, bien dans votre tête (dépressif s’abstenir), aimant la vie et ses bienfaits FRANCE + EUROPE REF6191

ANNETTE– 56 ans Brune aux yeux verts, un bon niveau socio-culturel, une grande ouverture d’esprit, Annette fait du yoga, voyage, aime les concerts classiques, le jazz, le

théâtre, visiter les musées, chiner, aller au cinéma mais aussi jardiner. Elle aime bouger et souhaiterait que chaque week-end soit l’occasion d’une sortie…Et pourquoi pas une semaine au Maroc !!! Ex-prof d’anglais, un handicap physique, elle marche avec une canne, cette divorcée espère un compagnon entre 57/66ans, intelligent, patient avec elle, voyageur, courtois, tonique, ayant le sens de l’humour !!! VOTRE HANDICAP EST ACCEPTE si non évolutif. Annette est ouverte aux contacts amicaux avec les femmes. Donc, si vous êtes une voyageuse comme elle, n’hésitez pas à la contacter. TOUTES REGIONS FRANCAISES – TOUS PAYS..-14872

SIMONE –59ans Blonde aux yeux bleus, un sourire plein de gentillesse, cette sympathique divorcée espère rompre son isolement et plus si affinités avec VOUS 50/60ans, situation professionnelle sans importance, veuf ou divorcé, grand, svelte, décontracté, sérieux, honnête, franc LEGER HANDICAP ACCEPTE (sauf handicap de la vue) ; en invalidité depuis 1997 à cause d’une sclérose en plaques, elle se déplace en fauteuil roulant ; Elle aime écouter de la musique (variétés, classique, folklore ) lire, les jeux de société, les mots croisés, regarder la télévision, surfer sur internet et n’attend plus que VOUS pour découvrir, à nouveau, le bonheur d’une vie à deux ; vous pouvez la joindre par e.mail ou par téléphone TOUTES REGIONS FRANCAISES (préférence Auvergne)..REF 14997

ALEXANDRINE – 77ans Plutot rondelette, blonde aux yeux clairs, passionnée de lecture (thrillers et policiers), d’opéra classique, de musique classique, de jazz classique, aimant le bricolage, le jardinage en particulier les fleurs, s’intéressant aux jeux de société surtout le scrabble, Alexandrine, divorcée, espère nouer des relations amicales avec des hommes et des femmes de son âge et ++ si affinités avec MR, retraité confortable, conducteur, aimant voyager, visiter des sites historiques et capable d’avoir la curiosité d’esprit et les connaissances intellectuelles. Alexandrine aime la bonne cuisine quand elle est bien accompagnée, ne veut pas d’un Monsieur étriqué mais plutot tendre, attentionné, généreux, s’intéressant à tout LEGER HANDICAP ACCEPTE. Alexandrine souffre d’arthrose qui rend sa mobilité réduite et se déplace avec un déambulateur à roulettes. Prenez le temps de mieux faire sa connaissance par téléphone ou par courrier Préférence REGIONS SUD-EST & SUD-OUEST.REF 14117

FATIMA 50ans Brune aux yeux foncés, 1.50m, mince, cette charmante célibataire veut des contacts amicaux avec des hommes et des femmes entre 25/60ans, pour dialoguer, échanger des idées…Un handicap physique, Fatima travaille et n’attend plus que votre message ou votre courrier TOUTES REGIONS FRANCAISES – TOUS PAYS.. REF14735

PRENEZ CONTACT gratuitement AVEC NOS ADHERENTS(tes) CI-DESSUS en envoyant :

1. votre lettre avec la référence de l’adhérent(te) et en précisant vos nom, prénom, adresse postale et numéro de téléphone à HANDICLUB BP68 84703 SORGUES CEDEX France

2. votre message à contact@handiclub.org en précisant la référence de l’adhérente, votre nom, prénom et adresse postale et votre texte à envoyer à l’adhérent(te)

SOURIEZ A LA VIE !

Amitiés, Amour, Projet associatif entre handicapé/Valide

CONTACTS SECURISES

«Depuis 11ans, HANDICLUB est à votre écoute »

Conditions d’inscription et documentation à demander à :

HANDICLUB Association

BP 68 -84703 – SORGUES CEDEX France

Téléphonez à Anne-Marie au l 04 90 39 02 84

Ou écrivez-lui à -contact@handiclub.org –

Notre espace découverte : www.handiclub.org