ANNONCES RENCONTRES HOMMES MARS 2009

Manuel, 29ans, 1.88m, une carrure rassurante, brun aux yeuxbleus, Manuel, célibataire, est musicien à ses heures perdues,aime les sorties culturelles et fréquente une association en vuede liens sociaux, pour personnes atteintes de troubles psy. Espèrerencontrer sa future compagne VOUS 19/35ans, situation professionnelleet familiale sans importance, fine et intellectuelle,si possible habitant la Région Parisienne. Manuel a un grandbesoin de contacts, d’échanges, alors, n’hésitez pas à lui envoyerun e mail ou à l’appeler ! REF 12975

Pascal, 34ans, L’Amitié, l’Amour n’ont pas de frontières pour Pascal,prenez contact VOUS JF 20/40ans, votre situation familialeet professionnelle lui importe peu, VOTRE HANDICAP PHYSIQUEEST ACCEPTE. Châtain aux yeux noisette,amateurde cinema, de foot, de fitness qu’il pratique, il aime égalementvoyager mais pas seul avec VOUS gentille, attentionnée, débrouillarde,compréhensive, câline….Pour une amitié et ++ voicison téléphone, son e mail, son adresse TOUTES REGIONSFRANCAISES – TOUS PAYS. REF 12876

Patrice, 45ans, châtain aux yeux bleus, aimantcuisinier et fin gourmet, pratiquant le ski malgré une sclérose enplaques qui ne lui enlève rien de son autonomie, les promenadesmain dans la main, jardiner son propre coin de terre…c’est unromantique qui ne peut vivre sans VOUS 44/50ans, décontractée,à l’écoute de l’autre, qui saura l’apprécier tel qu’il est pour sesqualités de coeur et ses valeurs morales…Patrice a une passion :il adore la pêche de la carpe et pratique le no kil (prise du poissonpesé+ photo+ remise à l’eau) Découvrez le par e mail, parcourrier, par téléphone Préférence REGION PARISIENNE ousouhaitant y habiter. REF13116

Alain, 59ans, 1.80m, mince, châtain clair aux yeux foncés, cefutur retraité aime beaucoup la campagne, les choses simples dela vie, a un caractère agréable et espère rencontrer sa future compagneVOUS 55/63ans, situation professionnelle et familialesans importance, coquette, fidèle, gentille, il appréciera votrecôté femme d’intérieur et bonne cuisinière VOTRE HANDICAPEST ACCEPTE. Alain se dit chanceux de s’être sorti sanstrop de dégâts de problèmes de santé et cela lui donne un goûtde vivre pleinement sa future vie de couple. Ses loisirs : pêche,jardinage, bricolage car il est très manuel, aller aux champignons.Prenez contact par téléphone ou par écrit car pour VOUS, il estprêt à déménager. TOUTES REGIONS FRANCAISES saufrégion parisienne REF 12920

Georges, 66ans, Sa passion : les animaux et en particulier leschiens et les chevaux ! Brun aux yeux bleus, une belle myopie,une voix enrouée suite à un accident, ce veuf a beaucoup d’humour,est ouvert à tout contact sincère avec des personnes (JF40/70ans) partageant ses goûts, ses loisirs (randonnées pédestres,jardinage, lecture) , et ++ si affinités avec sa future compagneVOUS 54/65ans, situation professionnelle et familiale sansimportance. Pour une amitié et ++, téléphonez lui ou écrivezlui REGIONS SUD DE LA FRANCE + EUROPE + DOM/TOM. REF 11354

Claude, 82ans, L’hiver, ce veuf vit en Espagne, l’été, en Bretagne,1.70m, de corpulence moyenne, ses loisirs : lecture, bricolage,un peu de jardinage,………Une légère difficulté de marche (il sedéplace lentement), il est prêt à retrouver une compagne VOUS 60/85ans, petite,simple, ordonnée, bavarde car Claude ne l’estpas et intéressée par des phénomènes paranormaux, c’est ce qu’ilvit parfois, situation prof. ss importce, volontaire, bien dans sapeau, LEGER HANDICAP ACCEPTE – REGION NORDOUEST- ESPAGNE – HORS EUROPE. REF 5396