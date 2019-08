ANNONCES RENCONTRES – FEMMES MARS 2009

OSEZ LES RENCONTRES HANDI/VALIDE !

Amitiés, Amour, Projet associatif entre handicapé/valide

«Depuis 10ans, HANDICLUB est à votre écoute »

Conditions d’inscription et documentation à demander à :

HANDICLUB Association

BP 68 -84703 – SORGUES CEDEX FRANCE

Tél 04 90 39 02 84 – contact@handiclub.org – www.handiclub.org

Femme 61 ans handicapée moteur, défaut d’élocution, recherche ami 60-68 ans pour lier amitié et plus si affinité. Vous devez être sobre et distingué et bien dans votre tête. Contact par courrier Mme Georgen – rdc 202 – 2 rue de la Capsulerie – 93170 Bagnolet

Angélique, 29ans, Châtain aux yeux foncés, ce petit bout de femme est passionnée par le foot et supportrice de l’Olympique Lyonnais, Oui, ça existe !! cette charmante célibataire espère avoir des contacts amicaux avec des hommes et des femmes (18/70ans), pouvoir participer à un projet associatif et rencontrer son futur compagnon, pourquoi pas! VOUS 25/40ans, situation professionnelle sans importance, célibataire ou séparé, Avec ou Sans HANDICAP, calme car elle n’aime pas les coléreux. Sans activité professionnelle, Angélique se déplace en fauteuil électrique (spina bifida) aime rire, la musique, les sorties cinéma, restaurant, concerts, enfin La vie quoi !! Prenez contact par e.mail ou par téléphone, surtout si vous habitez la REGION SUD-EST (Rhône-Alpes de préférence) REF 7020

Corinne, 42ans, Corinne, un bon niveau culturel, passionnée par son travail de fonctionnaire trilingue qui l’oblige à rester vivre sur sa région, est attachée à la philosophie du Carpe Diem, c’est une jeune femme qui malgré son handicap moteur en fauteuil manuel est pleine de dynamisme par la multiplicité de ses activités en dehors du travail, pratique la natation, la musculation adore voyager, sortir entre amis ou en famille (restaurant, cinéma…) Elle cherche un compagnon sérieux, tendre, honnête, à savoir vous de 40 à 58 ans, dont le handicap, s’il existe ne doit pas être celui de l’élocution et pour faciliter la vie commune ne pas être en fauteuil. “REF 6435

43ans, Mabée veut être votre “rayon de soleil”, partager tous les instants de votre vie, vous insuffler sa joie de vivre, son dynamisme ! 1.69m, généreuse, attentive, tolérante, cette divorcée, femme de couleur, en recherche d’emploi, aime la lecture, les sorties : cinéma, théâtre, marche, vélo…voyages, chante dans une chorale, est plutôt femme d’intérieur et vous espère compréhensif, loyal, sociable, soigné LEGER HANDICAP ACCEPTE, veuf ou divorcé, situation professionnelle sans importance. Si, comme elle, vous êtes motivé par une vie à deux, prenez contact par e mail, par téléphone, pour courrier TOUTES REGIONS FRANCAISES. REF 13092

Claudie, 50ans, Des cheveux châtains, des yeux noisette, Claudie a besoin de RECONTRER MR 50/65ans honnête et franc pour une relation amicale et ++ voire mariage si affinités. Pour cela, cette divorcée est prête à changer de région car elle n’en peut plus d’être seule, et espère trouver une épaule solide, rassurante. Claudie n’a jamais eu d’enfant mais en a élevé !Se déplaçant à l’aide d’une canne à cause d’une sclérose en plaques qui la fatigue, Claudie a besoin d’un compagnon calme avec lequel elle pourra partager ses loisirs : jeux de société, sorties cinéma, resto, un peu de marche etc…et les vôtres !! Pour une amitié et +++, prenez contact par téléphone ou courrier. TOUTES REGIONS FRANCAISES – TOUS PAYS. REF 69

Sylvette, 46ans, Blonde aux yeux très, très bleus, 1.56m, mince, coquette, féminine, sérieuse, sensible, attentionnée, Sylvette est paraplégique depuis 17ans suite à un accident sur la voie publique, autonome, elle vit seule, collectionne timbres, cartes postales, est très fière d’avoir réalisée un vieux rêve : son baptème de l’air, a pratiqué le ski, l’équitation, le quad, le rafting… aime les films romantiques, aller chiner dans les brocantes, le vide grenier, les salons et expos…se passionne pour le rugby qu’elle suit de près à la télé !! Enfin, Sylvette est avide de tout ce qui bouge et tout ce qui peut la sortir de son quotidien. Si, comme elle, vous êtes curieux, ouvert, tolérant avec l’humour et le sérieux VOUS 40/55ans, LEGER HANDICAP ACCEPTE, prenez contact avec Sylvette ! Elle est prête à vous accueillir dans sa maison à la campagne. REGION SUD-OUEST ou souhaitant y habiter. REF 10644

Andrée, 68ans, Blonde aux yeux marrons-verts, une allure jeune, un physique agréable, coquette s’habillant moderne et “classe”, Andrée, secrétaire médicale à la retraite, est généreuse, reconnaissante dans ses relations amicales envers ses amis(es)! Elle aime la gaité, la gentillesse et déteste la vulgarité physique et morale. Espère trouver des amis(es) et son futur compagnon VOUS 65/72ans, élégant, de l’humour, du savoir-vivre et agréable à vivre, bon danseur bienvenu, retraité cadre ou profession libérale, libre, un enfant à charge accepté ! Andrée a deux fils, dont un de 42ans, IMC, qui vit en internat, vient la voir 2 weekends par mois et s’entend très bien avec son frère. Dynamique, cette jeune retraitée aime les voyages (mer, montagne), les sorties cinéma, spectacles, danse, musique, les promenades, faire du shopping et n’attend plus que VOUS ! Préférence REGION SUD-EST REF 13091

Victorine, 55ans, 1.68m, sérieuse, cultivée, affectueuse, cette charmante célibataire, femme de couleur de nationalité française, Victorine est à la recherche de son prince charmant 55/65ans, agréable à vivre, soigné, calme, généreux, , franc, sérieux, patient avec un brin d’humour, avec de la classe, ayant ou ayant eu une activité professionnelle LEGER HANDICAP ACCEPTE. Une activité professionnelle, Victorine aime les sorties, le cinéma, le théâtre, les restaurants, la marche malgré une légère claudication, . Très motivée pour une relation sérieuse, si vous désirez comme elle une vie de couple, prenez contact par e mail, par téléphone, par courrier TOUTES REGIONS FRANCAISES REF 13005





