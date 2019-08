ANNONCES HOMMES JUILLET/AOUT

JEROME – 36 ans. Jérôme veut réussir sa vie amoureuse comme il a réussi sa vie professionnelle ! Et, pour cela, il a besoin de VOUS, 25/40 ans, situation professionnelle et familiale sans importance, grande (il mesure 1.93 m), extravertie, dynamique, une personnalité affirmée sans être autoritaire, ouverte, une certaine curiosité d’esprit, l’amour des chiens et l’humour seraient des ++. VOTRE HANDICAP EST ACCEPTE. Célibataire, analyste-programmeur, un appartement en plein centre de Toulouse, un chien guide qui le suit partout (ou presque) car il est non-voyant, c’est un adepte inconditionnel de l’internet et, d’ailleurs, si vous souhaitez mieux le connaître, allez sur son site http://goldenrondo.free.fr. Réservé, voire un peu timide, Jérôme est charmant, plein d’humour, doux, il pratique le torball (jeu de balles adapté), il aime voyager (son prochain voyage, c’est en Suisse) ! Pour une AMITIE et ++ si affinités, prenez contact par e.mail, par téléphone. TOUTES REGIONS FRANCAISES. REF 11548

NORBERT – 66 ans. LA SOLITUDE EST INSUPPORTABLE ! Pour Lui, le bon vivant qui aime cuisiner, faire de la pâtisserie, qui adore les fleurs, la marche, les fêtes, toutes les manifestations populaires….Vivant dans un lieu calme et verdoyant, dans sa maison, conducteur, Norbert impressionne par sa carrure de rugbyman et son crâne rasé alors que c’est le plus doux et le plus calme des hommes ! Retraité, il vit une vie normale malgré un pontage coronarien et une surdité appareillée. Vous, il vous espère entre 40 et 60 ans, simple, douce, aimant les câlins, honnête, ayant un minimum de revenus, votre situation professionnelle et familiale est sans importance. Votre handicap est accepté si non invalidant ! Norbert aime rire, aime la vie à deux ! Alors, découvrez-le, vous serez séduite ! REGIONS NORD-OUEST, SUD-OUEST, SUD-EST, PARISIENNE et HORS FRANCE METROPOLITAINE. REF 11698

PASCAL – 42 ans. 1.78 m, de corpulence moyenne, châtain foncé aux yeux marrons, Pascal rêve d’un grand amour. VOUS : 25/40 ans, ayant une activité professionnelle ou active dans le bénévolat, dynamique, féminine, câline, sympa, attentionnée, affective, tendre, célibataire sans enfant à charge ; ouvrier spécialisé dans un CAT, autonome, se déplaçant en fauteuil électrique car hémiplégique gauche, Pascal apprécie les sorties (balades, cinéma, concerts, visite de musées), il pratique le tricycle, aime regarder la télévision ou jouer aux jeux vidéos et espère surtout vous rencontrer. Et si, en plus, vous êtes brune aux cheveux longs !!! REGION SUD-EST ou souhaitant y habiter. REF 6721

JACQUES – 45 ans. Chaleureux, humain comme peuvent l’être nos amis québécois, Jacques, châtain aux yeux bleus, espère nouer des contacts amicaux et plus si affinités avec JF 35/55 ans, situation professionnelle et familiale sans importance, féminine et fière de sa personne, de corpulence moyenne, intéressante, aimant dire les vraies choses, affectueuse avec le don de soi, aimant la vie et l’homme. HANDICAP PHYSIQUE ACCEPTE. Veuf sans enfant, employé, valide, c’est un bon vivant appréciant cinéma, théâtre, un bon repas en bonne compagnie, des discussions profondes, savourer l’instant présent, il joue au hockey, aime voyager et tout ce qui se fait à deux. Découvrez-le par e.mail, par téléphone, par courrier. TOUTES REGIONS FRANCAISES – TOUS PAYS. REF 7961.

MICHEL – 59 ans. 1.79 m, de corpulence moyenne, châtain aux yeux gris, ce viticulteur, célibataire, souhaite rencontrer sa future compagne. VOUS : 55-65 ans, situation professionnelle et familiale sans importance, enfants bienvenus, classique, sincère, fidèle. HANDICAPS PHYSIQUE ou AUTRES ACCEPTES. Valide, appréciant le cinéma, la télévision, la lecture, les balades, il vous attend… REGION RHONE-ALPES (préférence départ 01) ou souhaitant y habiter. REF 11796

CHRISTOPHE – 34 ans. Brun aux yeux foncés, l’envie de construire une vie de couple faite d’amour et de partage. Aimant la nature, les animaux, les sorties loisirs : cinéma, restaurant, sorties entre amis, il espère des contacts avec VOUS, 18/40 ans, situation professionnelle sans importance, célibataire sans enfant à charge, HANDICAP MOTEUR ACCEPTE (paraplégique, etc…), un look jeune, plutôt cool et sympa et non fumeuse. Disponible car sans activité professionnelle, se déplaçant en fauteuil suite à une paraplégie, vous pouvez le joindre par e.mail, par téléphone ou par courrier. REGION PARISIENNE de préférence. REF 4968

GINETTE – 75 ans. Rousse aux yeux verts, coquette, Ginette ne supporte plus d’être seule, elle qui aime tant communiquer, la vie sans l’autre lui est insupportable !! Veuve depuis 2005, vivant dans sa maison avec son chat, Ginette aime recevoir, participer au club du 3ème âge pour les sorties, aller danser bien qu’elle ait des problèmes pour marcher, recevoir, se promener, faire du shopping, regarder la télévision. VOUS : elle vous imagine, 75 ans minimum, gentil, compréhensif, sociable, LEGER HANDICAP ACCEPTE, conducteur bienvenu. Pour Ginette, la vie ne vaut d’être vécue que si elle est partagée. Alors, téléphonez-lui ou écrivez-lui. Préférence REGION TOULOUSAINE. REF 11773

CHRISTIAN – 47 ans. Brun aux yeux foncés, ce célibataire espère rencontrer sa future compagne. VOUS : 45/55 ans, votre physique lui importe peu pourvu que vous soyez communicative et que vous vous accordiez bien avec lui ! Christian a une légère déficience mentale mais beaucoup de caractère et il sait ce qu’il veut ! Il aime beaucoup marcher, aller vers l’extérieur, bouger, dialoguer… Alors, prenez le temps de mieux le connaître en lui téléphonant ou en lui écrivant ! REGION PARISIENNE de préférence. REF 11578

PRENEZ CONTACT gratuitement AVEC NOS ADHERENTS(tes) CI-DESSUS en envoyant :

1. votre lettre avec la référence de l’adhérent(e) et en précisant vos nom, prénom, adresse postale et numéro de téléphone à HANDICLUB – BP68 – 84703 SORGUES CEDEX France,

2. votre message à contact@handiclub.org en précisant la référence de l’adhérent(e), vos nom, prénom et adresse postale et votre texte à envoyer à l’adhérent(e).