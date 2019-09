ANNONCES FEMMES JUILLET/AOUT

CORINNE – 31 ans. Charmante célibataire valide et sans enfant, Corinne recherche son futur compagnon. VOUS : 28/50 ans, votre situation familiale et professionnelle lui importe peu pourvu que vous soyez gai, optimiste, (pas obèse !), car c’est par l’humour et l’amour que vous la séduirez. 1m 64, mince, jeune femme de couleur d’origine camerounaise, Corinne vit et travaille en France en toute légalité, elle aime la nature, la musique, rire et s’amuser. Jeune femme fraîche et pleine de vie, prenez contact avec Corinne. TOUTES REGIONS FRANCAISES. REF 10354

ANNIE – 52 ans. Sérieuse, sincère, très sympa, Annie a toujours été très dynamique en tant que femme de ménage et garde d’enfants pendant 25 ans ! Actuellement disponible, cette divorcée veut penser à elle et avoir le plaisir de rencontrer MR, 50/60 ans, grand (elle mesure 1.67 m), actif même s’il n’a pas d’activité professionnelle, gentil, facile à vivre, bien physiquement, chaleureux, sérieux. MALENTENDANT ACCEPTE. Annie a du mal à s’exprimer, à faire les phrases, et sa timidité ne l’aide pas ! Malgré cela, elle aime communiquer, participer à des fêtes de village, aller au cinéma, visiter les musées, les expos d’art, la nature, les oiseaux, la marche, le bricolage, peindre des tableaux, faire du shopping (elle a sa voiture)… Pleine de vie, pleine de santé, pleine d’amour pour les autres, prenez contact avec Annie, vous ne le regretterez pas !! Préférence région NORMANDIE. REF 11749

SARA – 46 ans. Grande (1.75 m), sincère, dévouée, Sara, célibataire et mère de deux enfants non à charge, vit depuis 9 ans en France, exerce la profession d’assistante maternelle et espère trouver son futur compagnon. VOUS : 48/55 ans, situation familiale sans importance, ayant ou ayant eu une activité professionnelle, grand, élégant, responsable, courtois, patient, sentimental, respectueux et humble. De nationalité camerounaise, une carte de séjour en règle, Sara aime sortir (cinéma, danse, voyages…), cuisiner, broder, pratique la natation et n’attend plus que vous pour partager vos loisirs et ++ si affinités. Disponible, elle veut bien déménager en Province. Alors, n’hésitez pas à prendre contact avec elle par e.mail ou par téléphone. TOUTES REGIONS FRANCAISES. REF 8878

CLAUDINE – 56 ans. Châtain aux yeux verts, (avec lunettes), cette agréable divorcée espère avoir des contacts amicaux avec des hommes et des femmes de toutes régions et de tous pays, et rencontrer son futur compagnon. VOUS : 55/63 ans, s’assumant matériellement, tendre, intelligent, plein d’humour et de savoir-vivre, sobre, libre et surtout très motivé pour une vie à deux, sans enfant à charge, situation familiale sans importance. HANDICAP ACCEPTE. Adjointe administrative, une luxation congénitale des hanches et du diabète, ce petit bout de femme de 1.52 m aime voyager, aller au cinéma, au théâtre, aux concerts, surfer sur le net, jouer aux jeux de société… Avec Claudine, l’ennui, connais pas ! Et si, en plus, vous êtes du signe du capricorne ou du taureau, alors !!! Prenez vite contact !!! REGION NORD-EST de préférence pour relation amoureuse. REF 11697

JANINE – 71 ans. Charmante à voir et à entendre, un grand besoin de communiquer en toute amitié avec des hommes et des femmes, cette très agréable divorcée est gaie, pleine de vie, adore la musique, la campagne, les animaux, les fleurs, joue aux mots fléchés, réapprend l’anglais… Un bon niveau culturel, disponible car sans activité professionnelle, une déficience visuelle due à une rétinite pigmentaire, vous serez très certainement séduit par sa féminité, par sa coquetterie, par son élégance et par ses qualités de loyauté, d’écoute et de coeur. Elle est prête à passer de l’amitié à plus si affinités avec MR, 60/75 ans, soigné, élégant, franc, bien dans sa peau. Ce qu’elle ne supporte pas : la négligence corporelle, la vulgarité et le mensonge. TOUTES REGIONS FRANCAISES. REF 10407

PRENEZ CONTACT gratuitement AVEC NOS ADHERENTS(tes) CI-DESSUS en envoyant :

1. votre lettre avec la référence de l’adhérent(e) et en précisant vos nom, prénom, adresse postale et numéro de téléphone à HANDICLUB – BP68 – 84703 SORGUES CEDEX France,

2. votre message à contact@handiclub.org en précisant la référence de l’adhérent(e), vos nom, prénom et adresse postale et votre texte à envoyer à l’adhérent(e).