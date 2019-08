ANNONCES FEMMES JANVIER/FEVRIER

CAROLINE – 31ans. Châtain clair aux yeux bleus-verts, cette charmante célibataire est employée fonctionnaire, habite dans un appartement adapté, cuisine diététique, se déplace en fauteuil manuel (syndrome de Little) mais peut marcher avec des cannes et votre aide. Un sourire radieux, aimant le cinéma, le théâtre amateur, le chant, la télévision, les ballades, la relaxation, voyager (elle connaît la Sicile, le Portugal, le Maroc, la Tunisie), cuisiner, aller au restaurant, prendre un pot entre amis… Caroline sait ce qu’elle veut et ce qu’elle ne veut plus. Sa devise : “Elle préfère vivre seule que mal accompagnée !” A la recherche de son futur compagnon VOUS 31/41ans, dynamique, ayant une activité professionnelle ou associative, enfants bienvenus (2 maxi), sans animaux. Il faudra que VOUS et votre entourage l’acceptiez TELLE QU’ELLE EST ! Pudique, Caroline n’aime pas parler de sexe, d’argent et de politique, elle vous imagine VALIDE et conducteur, bricoleur et jardinier, communicatif, sobre, mature, responsable…et aimerait partager avec vous ses loisirs : baignade en mer ou natation en piscine, musique, jeux de société etc. Pour un premier contact, elle préfère que vous lui écriviez… REGION NORD-OUEST ou souhaitant y habiter car elle ne veut pas déménager. REF 1250

ARMELLE – 54 ans. Intello, solo, rigolo, bricolo et écolo BIENVENU ! Armelle vous attend pour une amitié solidaire et + avec Compagnon 35/75ans motivé par une vie à deux harmonieuse, situation professionnelle et familiale sans importance, AVEC ou SANS HANDICAP, calme, attentionné, philosophe, plein d’humour et de dynamisme, sans addictions. Armelle a un physique caucasien, blonde aux yeux noisette, un handicap respiratoire (sans oxygène) suite à des séquelles d’hémiplégie, aime les arts, la littérature, les brocantes, la nature (protection des animaux, de la nature) ; elle s’entretient physiquement : marche, aïkido, natation, mange diététique… Une résidence alternée lui conviendrait surtout si vous habitez la FRANCE voire le QUEBE et les régions SUD. Savoir-vivre, bonne éducation et humour seront appréciés. REF 11739

JEANNINE – 77 ans. AVOIR UN AMI POUR SORTIR, pour ne plus être seule, Jeannine, célibataire vous imagine élégant, aimable, serviable, disponible pour partager loisirs : cinéma, spectacles, conférences, voyages…non fumeur bienvenu… 1.68m, mince, blonde, soignée, Jeannine ne peut marcher sans canne à l’extérieur alors il faudra que vous soyez patient et elle vous acceptera avec beaucoup de sourire et de gentillesse. Prenez contact par téléphone ou par courrier REGION PARISIENNE de préférence. REF 12794.

MIREILLE – 57 ans. Mireille vous offre son AMITIE, Voulez-vous partager ses loisirs : nature (mer, montagne, campagne), randonnées, jardinage, voyages, goût pour la lecture, pour la cuisine… Divorcée, sans enfant à charge, malentendante à 50%, actuellement elle suit un traitement suite à des problèmes de santé. Mireille se sent très isolée, a une préférence pour des relations amicales avec des Femmes. Prenez contact en lui écrivant, elle se fera un plaisir de vous répondre TOUTES REGIONS FRANCAISES – TOUS PAYS. REF 11705

BLANDINE – 32 ans. Calme, ouverte, sincère, fidèle, aimant les sorties cinéma, danse, la marche, regarder les matchs de foot, les sorties à deux et en famille (elle est maman d’un enfant), Blandine espère rencontrer son futur compagnon VOUS 33/60ans, situation familiale et professionnelle sans importance, gentil, sincère, aimant la vie de famille et les enfants VOTRE HANDICAP EST ACCEPTE. Si, comme elle, vous voulez fonder une famille, donner et recevoir beaucoup d’amour, prenez contact avec Blandine TOUTES REGIONS FRANCAISES – REF12755

HONORINE – 44 ans. VIVRE UNE VIE DE COUPLE harmonieuse et durable en France, à Madagascar ou ailleurs, c’est la proposition d’Honorine, charmante célibataire, valide, sans enfant à charge, couturière de métier et membre d’une association de femmes artisans. Sérieuse, compréhensive, douce, femme d’intérieur aimant faire la cuisine, jardiner et faire des balades mais pas seule avec VOUS MR 45/75ans, situation professionnelle et familiale sans importance, tolérant, sincère HANDICAP ACCEPTE (sauf mental). Honorine est très attentionnée et saura combler son futur compagnon. Prenez contact par téléphone, par courrier TOUTES REGIONS FRANCAISES – TOUS PAYS. REF 12760

MIRIELLE – 61 ans. IMC veuve cherche homme entre 64 et 68 ans pour faire le reste de sa vie à deux. Critères recherchés : sobre, affectueux, calme, bonne présentation. Contact : 01 48 18 00 94

PRENEZ CONTACT gratuitement AVEC NOS ADHERENTS(tes) CI-DESSUS en envoyant :

1. votre lettre avec la référence de l’adhérent(te) et en précisant vos nom, prénom, adresse postale et numéro de téléphone à HANDICLUB BP68 84703 SORGUES CEDEX France

2. votre message à contact@handiclub.org en précisant la référence de l’adhérente, vos nom, prénom et adresse postale et votre texte à envoyer à l’adhérent(te)

Amitiés, Amour, Projet associatif entre handicapé/valide

CONTACTS SECURISES

«Depuis 10ans, HANDICLUB est à votre écoute »

Conditions d’inscription et documentation à demander à :

HANDICLUB Association

BP 68 -84703 – SORGUES CEDEX FRANCE

Tél 04 90 39 02 84 – contact@handiclub.org – www.handiclub.org