Annonces dédiées aux logements accessibles

La société Netissage, installée à Angers (49), lance le site Internet Immadea.net, qu’elle présente comme le « premier portail immobilier dédié au logement accessible et adapté à la perte d’autonomie et à la dépendance ». Chaque bien proposé sur ce portail fera l’objet d’une description spécifique et profitera d’un « système de notation original pour le valoriser », précisent les concepteurs de www.immadea.net.