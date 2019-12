Année européenne 2010 de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

Deux événements majeurs de l’Année européenne 2010 ont eu lieu vendredi dernier à Bruxelles, dans le but de souligner l’importance de la solidarité des citoyens européens dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. La construction d’une chaine humaine rassemblant des citoyens de toute l’Europe autour du Parlement européen dans le but d’obtenir des réponses concrètes face à la crise. Le Projet d’Art Partagé montre une autre approche des enjeux liés à la pauvreté et l’exclusion sociale, en sensibilisant le public grâce à la mise en avant de l’accès à l’art et la culture.

Une chaine humaine contre la pauvreté

La chaine humaine est un événement symbolique organisé par la Coalition 2010 des associations participant activement à l’Année européenne 2010 à travers l’Europe. Une chaine humaine autour du Parlement européen a été formée dans le but de mettre en lumière les réponses institutionnelles pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. L’événement a débuté aux alentours de12h00 vendredi dernier ; les participants se sont réunis en 5 points autour du Parlement européen. La construction de cette chaine s’est faite dans une ambiance animée par de nombreux groupes venus encourager les participants. Ces derniers se sont ensuite rendus sur l’esplanade où ils ont été accueillis par un certain nombre de représentants politiques et dirigeants d’ONG.

Vernissage du Projet d’Art Partagé

Vendredi dernier, la Galerie Horta a inauguré, en pleine gare centrale de Bruxelles, l’exposition du Projet d’Art Partagé de l’Année européenne 2010. Ce projet issu de la campagne Année européenne 2010, fait suite à un concours photo sur le thème (In)Visible, adressé aux étudiants en art de toute l’Europe. Un comité artistique a sélectionné plusieurs dizaines de photos représentant le mieux ce sujet pour cette exposition temporaire.

Le vernissage a été accompagné d’un spectacle de danse spécialement créé pour l’occasion par Ivan Schauvliege, chorégraphe. Anne Degrand-Guillaud, Responsable de la campagne Année européenne 2010 au sein de la Commission européenne, était sur place pour accueillir les visiteurs. Cette exposition de photos se déroulera jusqu’au 5 Décembre 2010.

Pour plus d’information :

http://www.leurope-contre-la-pauvrete.gouv.fr/

http://www.cnle.gouv.fr/

www.2010againstpoverty.eu