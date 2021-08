Anne Barnéoud : Les sportifs français aux Jeux Paralympiques de Tokyo

Ecouter article Ecouter article





Anne Barnéoud : « Le tennis de table est une discipline très technique, tactique et tout en finesse »

C’est sa troisième participation aux Jeux paralympiques ! Du 24 août au 5 septembre, Anne Barnéoud défend les couleurs de la France au sein de l’équipe de tennis de table handisport. Rencontre.

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?

J’ai 37 ans, je suis née dans la région grenobloise, et je suis venue vivre à Lyon en 2008 pour des raisons professionnelles. Je travaille dans la Police nationale, plus exactement au Secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI). Je suis en couple depuis 5 ans et je vis à Caluire. Je pratique le tennis de table depuis une vingtaine d’années et je fais partie du club de tennis table TT Gerland Lyon.

Pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre handicap ?

C’est à l’âge de 4 ans et demi que j’ai eu un Accident Vasculaire Cérébral (AVC) dû à une maladie infantile. Cet AVC qui m’a laissé d’importantes séquelles, une hémiplégie droite complète et une aphasie totale (perte totale du langage). Au fil des années, j’ai pu récupérer une partie de mon hémicorps droit, quant à la reconstruction du langage ce fut un lourd et très long parcours. Même si aujourd’hui des séquelles sont toujours présentes, j’ai appris à gérer ce handicap.

Racontez-nous votre parcours sportif : comment avez-vous débuté le sport et quelles ont été les étapes importantes ?

J’ai eu la chance d’être dans une famille sportive et j’ai donc toujours fait du sport, avec mon propre potentiel bien sûr, que ce soit la marche en montagne, le ski, la natation. J’étais complètement fan de foot et d’arts martiaux ! Le tennis de table est arrivé plus tard, vers l’âge de 18 ans, à une période de ma vie très compliquée où j’ai été hospitalisée durant de longs mois.

C’est lors d’un anniversaire chez des amis de la famille que j’ai découvert cette activité. J’étais loin de penser que ce sport allait bouleverser complètement ma vie.

J’ai démarré tout doucement l’activité, à raison d’une fois par semaine. J’avais l’autorisation de quitter l’établissement hospitalier un soir par semaine pour cet entraînement.

Compétitrice dans l’âme, j’ai multiplié les entraînements. J’ai très vite progressé et commencé les compétitions en handisport, au niveau régional, puis au niveau national, pour arriver au plus haut niveau.

Qu’est-ce qui vous plaît dans le tennis de table ?

C’est indéniablement le jeu, tout simplement, et… la compétition, bien que le tennis de table soit à la fois une discipline très technique, très tactique, tout en finesse et qui demande des ressources physiques et mentales importantes.

Comment abordez-vous les prochains Jeux paralympiques ? Quelles sont vos ambitions pour cet événement ?

Compte-tenu de la crise sanitaire mondiale, ces Jeux paralympiques vont se dérouler dans des circonstances bien particulières et très contraignantes. Mais j’évite de me poser trop de questions, je reste concentrée sur mes entraînements quotidiens, et les stages en équipe de France. Je suis très soutenue par mon entraîneur Thibault Palka, qui travaille également en étroite collaboration avec le staff de l’équipe de France très présent.

Je pars dans l’objectif de réaliser un podium en individuel d’abord, et ensuite en par équipe.

Anne Barnéoud avec son entraîneur Thibault Palka.

Le palmarès d’Anne Barnéoud

Jeux paralympiques

2008 Pékin : Médaille de bronze par équipe classe 6-10

2016 Rio : 17e Individuel classe 7 et 5e par équipe classe 6-8

Championnats d’Europe

2009 Gênes : Médaille d’or Par équipe Classe 6-8

2011 Split : Médaille d’argent Par équipe Classe 8

2013 Lignano : Médaille d’or Par équipe Classe 6-8

2013 Lignano : Médaille de bronze Individuel Classe 7

2015 Vejle : Médaille d’argent Individuel Classe 7

2015 Vejle : Médaille de bronze Par équipe Classe 6-8

2017 Cejle : Médaille d’argent Par équipe Classe 6-8

2019 Helsingborg : Médaille de bronze Individuel Classe 7

Championnats du monde

2014 Pékin : Médaille de bronze Individuel Classe 7

2014 Pékin : Médaille de bronze Par équipe Classe 6-8

2018 Lasko : Médaille de bronze Individuel Classe 7

Pour en savoir plus sur les Jeux Paralympiques et suivre les athlètes français : https://france-paralympique.fr/

