Listen to this article Listen to this article



La 18e Journée nationale Travail et Handicap, organisée par FO, s’est tenue le 5 décembre à Paris avec plus de 400 participants. Le thème général portait sur l’accessibilité, dont la prise en compte reste très faible. Anne Baltazar présidente de l’Agefiph est aussi Secrétaire confédérale de Force Ouvrière. Elle revient sur la journée pour défendre le principe de l ‘accessibilité pour tous et pour inciter les représentants syndicaux à ne pas accepter que leur entreprise se déclare non accessible, pour quelles que raisons que ce soient.