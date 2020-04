Angoisses liées au confinement : CovidEcoute vous accompagne

Pour faire face aux angoisses liées au confinement la Fondation Fondamental lance la plateforme CovidEcoute

Répondre à la souffrance psychologique et aux angoisses liées au confinement : Tel est l’objectif de CovidEcoute, lancé par la Fondation Fondamental avec le soutien du cabinet de conseil et d’audit PwC France et Maghreb, Qare, la solution de téléconsultation soutenue par Kamet (le start-up studio d’AXA), l’Association française de thérapie comportementale et cognitive (AFTCC), l’Encéphale online et la Fondation Pierre Deniker.

Ce site propose gratuitement aux personnes qui le souhaitent, des supports et ressources pour “s’aider soi-même” ainsi que des téléconsultations gratuites de soutien psychologique d’une durée pouvant aller jusqu’à 45 minutes avec l’un des 550 thérapeutes bénévoles formés spécialement. Le patient prend rendez-vous avec le thérapeute qui lui convient le mieux (psychologue, psychothérapeute, addictologue,…). Un compte-rendu lui est ensuite envoyé.

Conçu par des professionnels de santé mentale formés à la gestion du stress, le site CovidÉcoute propose ressources, écoute et soutien par des psychiatres et des psychologues volontaires et bénévoles.

CovidÉcoute est destinée aux personnes que le Covid-19 et le confinement angoissent ou déstabilisent : étudiants, familles de patients, femmes enceintes… En prenant en charge ces états de stress, CovidÉcoute se donne un double objectif : répondre aux détresses immédiates et prévenir les troubles dépressifs ou de l’humeur et le stress post traumatique qui pourraient découler du confinement.

Un service gratuit pour toute personne qui ressent des angoisses liées au confinement

Ainsi CovidEcoute propose :

Une mise à disposition des supports et des ressources pour s’aider soi-même (séances de méditation, application d’auto-soin gratuite, liens vers des contenus d’information multimédia)

(séances de méditation, application d’auto-soin gratuite, liens vers des contenus d’information multimédia) Un accès sécurisé et personnalisé à des téléconsultations de soutien psychologique d’une durée inédite (45 minutes au moins), permettant de choisir le thérapeute (psychiatres, addictologues, psychologues) selon son profil pour une ou plusieurs téléconsultations et de recevoir un compte-rendu de l’échange.

CovidÉcoute est accessible gratuitement à toute personne, depuis un ordinateur ou un smartphone, en se connectant sur la solution de téléconsultation sécurisée Qare. Cette initiative vient compléter les mesures d’engagement du Groupe AXA pour aider ses clients et la société à faire face à cette crise sanitaire.

Construite avec l’aide des équipes de PwC à partir de l’expérience utilisateur, CovidÉcoute est une initiative citoyenne totalement gratuite, à la fois concrète, rigoureuse de par la qualité des écoutants, individualisée quant aux solutions proposées et très solide techniquement.

La Fondation FondaMental, PwC, l’AFTCC et Qare ont oeuvré ensemble pour former des thérapeutes, mettre ce service à disposition de la population générale et apporter ainsi une réponse et une prise en charge adaptées et innovantes et dans le cadre de la crise sanitaire actuelle et du confinement.

Ensemble, la Fondation FondaMental et ses soutiens ont voulu permettre aux professionnels de santé mentale, conscients de l’impact psychologique de cette crise, de se mobiliser de façon bénévole pour répondre à un besoin urgent et immédiat, tout en donnant à ceux qui le souhaitent les meilleurs moyens de préparer l’après Covid-19.



À découvrir sur : https://covidecoute.org/