Angleterre : l’homme le plus gros du monde attaque le système de santé

Paul Mason, connu pour être l’homme le plus gros de la planète, a fait savoir qu’il allait attaquer en justice le système de santé public britannique. Il l’accuse de ne pas l’avoir assez aidé lors de son importante prise de poids. Ainsi, Paul Mason explique qu’en 1996, alors qu’il avait déjà pris beaucoup de poids, il a reçu comme simple conseil de faire « plus de vélo ». Il se plaint également d’avoir été orienté vers un diététicien afin de perdre du poids, et non vers un spécialiste des troubles alimentaires. Selon lui, ce dernier aurait pu l’aider à vaincre son problème plus tôt. Paul Mason a pesé plus de 400 kilos. Aujourd’hui, l’homme a subi une gastroplastie qui lui a permis de perdre beaucoup de poids.