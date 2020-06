Angers : Journée de sensibilisation aux déficiences sensorielles le 23 février

Les étudiants du Diplôme Universitaire Animateur de projets en Économie Sociale et Solidaire (IPSA) organise une journée de sensibilisation aux déficiences sensorielles (visuelle et auditive) le 23 février 2011 à l’Université Catholique de l’Ouest d’Angers.

De 9h30 à 17h dans le hall Bazin, des associations et intervenants professionnels vous proposent différents ateliers et mise en situation :

– déficience visuelle : parcours canne blanche, chien mécanique, table tactile du …Louvre, atelier senteur et touché, Torball, atelier braille, lunettes simulations malvoyance…

-déficience auditive: Atelier Langue des signes française, mise en situation sous casque…

17h à 18h15: Projection d’un court métrage audio décrit

18h15-20 : Table Ronde Amphi Fauvel, sur le thème de l’accessibilité à la culture, animée par Pascale Moulévrier, sociologue et maître de conférence.

Et avec la présence et participation de Violaine Thomas (Festival Premiers Plans), Séverine Delalle (Chabada), Rose-Marie Véron (Adjointe au maire d’Angers, chargée de l’Action et animation sociales, Santé, Handicap,), Vincent Brouard (professionnel de l’institut Montéclair) une personne aveugle et deux mamans d’enfants sourds.