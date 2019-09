Angers : elles profitent de son handicap, et le volent !

Faits divers. Un adulte handicapé léger du foyer Harmattan, à Angers, s’est fait voler son matériel hi-fi, vidéo et informatique, sans qu’il puisse se défendre. La victime a porté plainte et une enquête a été ouverte. Les policiers de la sûreté départementale ont réussi à iinterpeller trois mineures et une jeune femme de 18 ans, déjà connues pour des vols et violences. Elles sont convoquées prochainement devant le tribunal pour répondre de vol aggravé sur personne vulnérable. (Source Ouest-france)