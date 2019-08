Angers accueille les XIXe Jeux nationaux de l’Avenir Handisport

Le Jeux nationaux de l’Avenir Handisport se dérouleront à Angers du 20 au 23 mai 2009. Organisés cette année par le Comité régional Handisport des Pays de Loire et le Comité départemental Handisport de Maine-et-Loire, ces jeux représentent le plus grand rassemblement de jeunes sportifs handicapés moteurs, visuels et auditifs organisé en France.

Six cent cinquante jeunes sportifs, âgés de douze à vingt ans, sont attendus, réprésentant plus de cinquante délégations venues de toute la France métropolitaine et d’Outre-Mer. Les Jeux se déroulent sur trois journées et le programme comporte quinze activités sportives de compétition et plusieurs disciplines de démonstration.

Angers Parc expo du 20 au 23 mai 2009



En savoir plus: www.jeunes-handisport.org