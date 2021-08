Angelina Lanza : Les sportifs français aux Jeux Paralympiques de Tokyo

Ecouter article Ecouter article





Angélina Lanza : « L’objectif, c’est de battre mes records »

Spécialiste du sprint et du saut en longueur, Angélina Lanza représentera la France au sein de l’équipe d’athlétisme handisport lors des Jeux paralympiques de Tokyo. Elle nous raconte son histoire et ses ambitions.

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?

J’ai 28 ans, je suis membre de l’équipe de France d’athlétisme handisport, athlète et chargée de communication chez SNCF Réseau.

Pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre handicap ?

J’ai eu la polio lorsque j’étais bébé, je vis donc avec des séquelles musculaires de la maladie au bras gauche : manque de force, d’amplitude sur certains mouvements, perte de sensibilité sur certaines zones et mobilité réduite.

Racontez-nous votre parcours sportif : comment avez-vous débuté le sport et quelles ont été les étapes importantes ?

J’ai commencé l’athlétisme quand j’avais une dizaine d’années. J’ai essayé plusieurs épreuves avant de me spécialiser dans le sprint et le saut en longueur. En 2010, ma rencontre avec Jean-Baptiste Souche, staff de l’équipe de France d’athlétisme handisport à ce moment-là, m’a ouvert les portes du handisport. L’année suivante, j’ai passé des tests pour être classifiée dans la catégorie t46 (amputé membre supérieur et assimilés) et j’ai participé à ma première compétition : les championnats de France, où j’ai obtenu mon premier titre de championne de France. Les saisons suivantes ont été compliquées, j’ai enchaîné les blessures. En 2014, j’ai intégré le pôle France jeunes d’athlétisme handisport, qui était à Lyon. J’ai intégré l’équipe de France l’année suivante, en 2015, à l’occasion des championnats du monde de Doha. En 2016, j’ai obtenu mes premières médailles internationales lors des championnats d’Europe et j’ai clôturé cette belle saison en étant double finaliste des Jeux Paralympiques de Rio. J’ai participé à tous les championnats depuis, et j’ai étoffé mon palmarès avec notamment deux titres de championne d’Europe (2018).

Qu’est-ce qui vous plaît dans l’athlétisme ?

Ce qui me plaît dans mon sport, c’est la diversité des entraînements, de pouvoir mesurer les progressions car le chronomètre ne ment pas. J’aime également le fait de m’entraîner au sein d’un groupe même si l’athlétisme est un sport individuel. Je me sens portée par les encouragements de mes collègues d’entraînement, autant que par ceux de l’équipe de France lorsque c’est une compétition internationale.

Comment abordez-vous les prochains Jeux Paralympiques ? Quelles sont vos ambitions pour cet événement ?

Je les aborde sereinement, même si ce seront des Jeux particuliers à cause de la crise sanitaire. J’aurais adoré que ma famille et mes proches soient là mais la motivation sera la même malgré cela.

L’objectif c’est de battre mes records comme je sais le faire sur chaque grosse compétition.

Le palmarès d’Angelina Lanza

Jeux paralympiques

Rio 2016 : Double finaliste.

5e au 200 m et 4e au saut en longueur aux Jeux olympiques de Rio.

Championnat de France

2020 Marseille :

Championne de France du 60 m

Vice-championne de France au saut en longueur en indoor

Championnats d’Europe

2018 Berlin : Médaille d’or Saut en longueur

2018 Berlin : Médaille d’or 200m

2018 Berlin : Médaille d’argent Relais universel

2016 Grosseto : Médaille de bronze 100 m, 200 m et saut en longueur

Championnats du Monde

2017 Londres : Médaille de bronze Saut en longueur

En photo : À Tokyo, Angelina Lanza participera aux jeux paralympiques pour la deuxième fois de sa carrière sportive.

Pen savoir plus sur les Jeux Paralympiques et suivre les athlètes français : https://france-paralympique.fr/