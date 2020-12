« Andy Cap », vous avez dit Handicap ?

Listen to this article Listen to this article





Isabelle Oriot, Directrice du Cabinet Alyzo et son équipe ont édité « Andy Cap », un outil de formation innovant sur la gestion des inaptitudes et le maintien dans l’emploi, à une. Ils ont pu expérimenter, dans le cadre cosy et privé d’une brasserie parisienne en compagnie d’une quinzaine de chargés de missions handicap. Une manière ludique d’aborder un sujet « sérieux» : la prévention de la désinsertion professionnelle.



« Un apprentissage sans effort », « un jeu qui favorise la cohésion d’équipe », « une façon légère d’aborder un sujet lourd », « un réel partage des pratiques » ont été les maîtres-mots de cette matinée qui s’est achevée autour d’un apéritif convivial. A-t-on assisté à la création du 1er Rendez-vous Alyzo ? A suivre…

Alyzo propose à ses clients d’intégrer le jeu « Andy Cap » dans une formation spécifique au maintien dans l’emploi ou encore dans une séance de travail pour lancer une réflexion sur cette problématique incontournable.

Renseignements

ALYZO Diversité Handicap Emploi 235, rue de Bercy 75012 Paris Tél : 01 46 28 11 20/ 06 50 22 91 27

Durant près de deux heures, trois équipes ont dû se glisser dans la peau du manager de proximité afin de résoudre deux cas concrets de handicap. Première situation, le handicap est avéré ; on s’attend à un avis d’inaptitude du médecin du travail. Que doit faire le manager ? Auprès de quels interlocuteurs peut-il obtenir un appui, des informations ? Deuxième situation, il s’agit d’une situation lambda avec toutefois des indices qui peuvent alerter ou non le manager sur une inaptitude potentielle à terme. Les joueurs doivent à la fois faire appel à leurs connaissances du cadre règlementaire, à leurs capacités de communication et à leurs réflexes managériaux tout en surmontant un certain nombre d’embûches.