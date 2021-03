Amitié et handicap : Un tchat animé par l’association Action Passeraile

Ecouter article Ecouter article





Vie sociale : Un tchat dédié à l’amitié et aux discussions entre personnes en situation de handicap

Rompre la solitude et sortir de l’isolement, maintenir ou recréer un lien social : Tels sont les objectifs de l’association Action Passeraile, qui propose, depuis 17 ans, un accompagnement individuel, à la demande et gratuit, pour les personnes en situation de handicap moteur ou visuel. Pour aller plus loin dans sa démarche et étendre son action à toute la France, elle lance un tchat destiné à développer des liens d’amitié et ouvert à toutes les personnes en situation de handicap : https://www.action-passeraile.chat

Conçu pour être entièrement accessible, ce service de messagerie en ligne est dédié aux échanges amicaux entre personnes en situation de handicap. Après une inscription gratuite, chaque utilisateur peut dialoguer quand il le souhaite avec les bénévoles de l’association Passeraile.

“Quand sortir est compliqué et nécessite beaucoup d’organisation, quand on se retrouve coincé à la maison et/ou dans sa vie, avec peu de chances de rencontrer des personnes nouvelles, les journées sont longues, on tourne en rond, et pouvoir discuter avec de nouveaux interlocuteurs permet d’accéder à d’autres horizons, commentent les bénévoles de l’association Passeraile. Laissez-vous guider pour une inscription rapide et gratuite. Peu de choses vous seront demandées, elles serviront juste à vous permettre de revenir facilement sur le tchat. Pas de crainte : vos données sont confidentielles et strictement réservées à l’utilisation de ce site. Elles ne seront en aucun cas communiquées à des tiers. Notre offre est entièrement gratuite pour dialoguer en privé à travers le tchat, sur les sujets qui vous tentent, qui vous tiennent à cœur”.

Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, un mode payant est également disponible (1,99 euro par mois ou 11,99 par an) : celui-ci permet de discuter avec les autres abonnés en situation de handicap, d’envoyer des fichiers et vidéos via la messagerie, et d’échanger sur un forum (conseils, recettes, histoires…).