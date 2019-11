Amiens Métropole propose deux vélos adaptés aux personnes handicapées

Thierry Bonté, vice-président d’Amiens Métropole en charge des Déplacements urbains, et Karine Messager, maire-adjointe en charge de l’Accessibilité aux personnes handicapées, ont présenté les deux vélos adaptés aux personnes handicapées commandés par Amiens Métropole et mis à la location par Vélo Service.

Cette acquisition a pour but d’offrir à tous la possibilité de se déplacer dans la ville et répond à une attente formulée par les associations et les parents d’enfants handicapés. Les vélos se composent de deux éléments : un vélo et un fauteuil roulant dissociable sans outil, ce qui permet d’utiliser ce dernier comme fauteuil roulant manuel.

La circulation sur la voie publique en toute sécurité est garantie par les freins à tambour sur les grandes roues du fauteuil et le frein torpédo sur la roue arrière du vélo ainsi que par la rigidité du cadre du fauteuil, qui supporte les contraintes dues au poids de deux personnes et à la vitesse d’un vélo. Si le coût de chacun de ces vélos s’élève à 4 875 € HT, Amiens Métropole a choisi de les proposer à la location de courte durée chez Vélo Service pour le même tarif qu’un vélo classique (il en va de même pour la caution).