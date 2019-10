Accessibilité et handicap : Amiens obtient le niveau Or du Label Destination pour tous

Durant l’été dernier, la ville d’Amiens s’est vue attribuer par la Direction générale des entreprises (DGE) le niveau Or du label Destination pour tous !

La marque d’Etat “DESTINATION POUR TOUS” a pour but de reconnaître et valoriser les territoires qui proposent une offre cohérente et globale qui intègre l’accessibilité des sites touristiques, tout en facilitant la vie quotidienne et l’ensemble des déplacements sur le territoire concerné (accessibilité de l’ensemble de la chaîne de déplacement).

La marque est attribuée pour 5 ans. Elle concerne les territoires qui, ayant développé l’accessibilité pour au moins deux familles de handicap, s’engagent à élargir leur offre touristique aux autres familles de handicap et à proposer de nouvelles prestations accessibles et de qualité (les quatre principaux handicaps sont auditif, mental, moteur et visuel).

La ville d’Amiens avait obtenu la marque “Destination pour tous” en 2017, et pour cinq ans, au titre de son offre touristique et de ses services accessibles aux familles de handicap moteur et visuel. Elle a déjà déposé son dossier pour tenter d’obtenir également cette reconnaissance sur les familles de handicap mental et auditif.

Trois villes françaises disposent aujourd’hui de la marque Destination pour tous : Amiens, Bordeaux et Balaruc-les-Bains.

Pour en savoir plus : https://www.entreprises.gouv.fr/marques-nationales-tourisme