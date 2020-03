Amiante: près de 59.000 victimes indemnisées depuis 2002

PARIS, (AFP) – Selon son rapport d’activité 2010, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (Fiva) a indemnisé, depuis sa création en 2002, près de 59.000 victimes directes et versé près de 2,8 milliards d’euros d’indemnisations.

Le fonds, financé par l’Etat et la branche accidents du travail de la Sécurité sociale, a indiqué mercredi dans un communiqué avoir reçu plus de 66.000 dossiers de victimes et enregistré autant d’autres demandes émanant notamment des ayants-droits.

Il ajoute avoir “présenté 58.682 offres aux victimes directes” et précise que “le montant total des indemnisations versées depuis 2002 s’élève à 2,782 milliards d’euros” au total.

Selon le fonds, le nombre de dossiers de nouvelles victimes déposés en 2010 est en légère baisse par rapport à l’année précédente (6.010 en 2010 et 6.645 en 2009) et le nombre de demandes pour aggravation et pour les ayants-droits est stable (11.171 en 2010 et 11.238 en 2009).

Le délai de paiement s’est amélioré, indique le Fiva, avec 92% des paiements effectués dans les deux mois suivant la décision pour les victimes atteintes de pathologies graves et 93% pour celles atteintes de pathologies bénignes.

L’âge moyen des victimes est stable à 65 ans et 80% d’entres elles ont été exposées dans le cadre de leur travail à cette fibre cancérigène, interdite en France depuis 1997 et considérée comme la seconde cause de maladies professionnelles.

Les associations de défense des victimes, l’Association nationale de défense des victimes de l’amiante (Andeva) et la Fédération nationale des accidentés de la vie (Fnath), se sont émues récemment d’un projet de décret du gouvernement visant à modifier la gouvernance du Fiva qui risque, selon elles, de mettre en cause l’équilibre du Conseil d’administration au profit des “payeurs” (Etat et employeurs).

Mais le ministre de la santé, Xavier Bertrand, a assuré que le décret n’entraînerait pas de modification “des forces en présence” au sein du fonds.